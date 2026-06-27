Nueva Zelanda 1 - 5 Bélgica | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Nueva Zelanda 1 - 5 Bélgica: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de junio de 2026.

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Bélgica ha ganado este sábado por 1-5 a Nueva Zelanda en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en un partido donde los europeos dominaron claramente en remates y posesión de balón. El encuentro, disputado en el BC Place, comenzó con un gol de Leandro Trossard en el minuto 28, quien también anotó el segundo tanto al inicio de la segunda mitad. Kevin De Bruyne amplió la ventaja en el minuto 66. Nueva Zelanda logró descontar con un gol de Elijah Just en el minuto 84, pero Bélgica respondió rápidamente con goles de Romelu Lukaku en el minuto 86 y Alexis Saelemaekers en el tiempo de descuento. El VAR anuló un penalti a favor de Bélgica en el minuto 21, lo que no impidió que los belgas mantuvieran su dominio en el partido.

El equipo dirigido por Rudi Garcia mostró un ataque contundente, con Leandro Trossard siendo uno de los jugadores más participativos en el frente ofensivo. A pesar del esfuerzo de Nueva Zelanda, que sufrió la anulación de un penalti tras la revisión del VAR, los belgas supieron aprovechar sus oportunidades y consolidar su clasificación a la siguiente fase del torneo. Con este resultado, Bélgica se asegura un lugar en los dieciseisavos de final, mientras que Nueva Zelanda queda prácticamente eliminada de la competición.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: NUEVA ZELANDA 1 - BÉLGICA 5 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

NUEVA ZELANDA: Max Crocombe; Tim Payne (Michael Boxall, min.64), Finn Surman, Tyler Bindon, Liberato Cacace (Francis De Vries, min.79); Joe Bell (Callum McCowatt, min.64), Marko Stamenic, Sarpreet Singh (Jesse Randall, min.46), Ryan Thomas (Benjamin Old, min.46), Elijah Just, Chris Wood.



BÉLGICA: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans (Nicolas Raskin, min.85), Hans Vanaken, Jeremy Doku (Matias Fernandez-Pardo, min.56), Kevin De Bruyne (Amadou Onana, min.72), Leandro Trossard (Alexis Saelemaekers, min.72), Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku, min.85).



--GOLES.

0-1, min.28: Leandro Trossard.

0-2, min.50: Leandro Trossard (Hans Vanaken) .

0-3, min.66: Kevin De Bruyne.

1-3, min.84: Elijah Just.

1-4, min.86: Romelu Lukaku (Nicolas Raskin) .

1-5, min.90(+4): Alexis Saelemaekers (Romelu Lukaku) .

Penalty pitado a favor del Belgium anulado, que había cometido Finn Surman en el minuto 19 .





--ÁRBITRO.

Adham Makhadmeh, asistido en las bandas por Mohammad Al Kalaf y Ahmad Al Roalle, en el VAR: Juan Soto y Erick Miranda. Amonestó a Marko Stamenic (min.46), Elijah Just (min.56), por parte de NUEVA ZELANDA. por parte de BÉLGICA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.12: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Bélgica.



Min.12: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Bélgica!



Min.19: ¡PENALTI! - Pena máxima señalada a Finn Surman (Nueva Zelanda).



Min.20: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Bélgica.



Min.21: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Bélgica!



Min.51: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Bélgica.



Min.52: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Bélgica debe subir al marcador.





--ESTADIO.

BC Place



-Estadísticas del partido.

Estadística Nueva Zelanda Bélgica Goles 1 5 Remates Fuera 2 12 Remates 6 34 Pases Totales 435 526 Corners 5 8 Faltas 10 7 Posesión 45% 55% Tiros Bloqueados 2 12 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 2 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 3 Ataques 74 111 Ataques Peligrosos 32 69 Centros 15 17 Saques de Banda 16 15 Saques de Portería 10 3 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 8 11 Paradas 5 1 Contra Golpes 0 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Bélgica 5 3 2 Clasificado Egipto 4 2 3 Tercero ¿? Irán 2 2 4 Eliminado Nueva Zelanda 1 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. G New Zealand 1-5 Belgium









-Últimos Resultados de Nueva Zelanda.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. G New Zealand 1-5 Belgium 22/06/2026 World Cup Grp. G New Zealand 1-3 Egypt 16/06/2026 World Cup Grp. G Iran 2-2 New Zealand









-Últimos Resultados de Bélgica.

