Oviedo 1 - 2 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Elche ha ganado este domingo por 1-2 al Real Oviedo en un partido disputado en el Nuevo Carlos Tartiere. El conjunto ilicitano se adelantó rápidamente en el marcador con un gol de Pedro Bigas en el minuto 6, seguido de otro tanto de Gonzalo Villar al 16'. A pesar de que el Oviedo dominó en posesión y remates, no fue hasta el minuto 76 cuando Ilyas Chaira logró acortar distancias para los locales. El partido estuvo marcado por la expulsión de German Valera en el tiempo de descuento, lo que no impidió que el Elche se llevara los tres puntos. Además, el VAR intervino para validar el gol de Chaira tras una revisión en el minuto 78.

Con esta victoria, el Elche suma 38 puntos y se mantiene en la zona media de la tabla, mientras que el Real Oviedo sigue en la última posición con 28 puntos, complicando sus opciones de permanencia en la categoría. El Elche, que ha demostrado efectividad en sus escasas oportunidades, se benefició de las asistencias de Marc Aguado y Alvaro Rodriguez en sus goles. A falta de cinco jornadas para el final de la temporada, el Barcelona se mantiene como líder con 85 puntos, mientras que el Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid ocupan posiciones de Champions. El Oviedo, por su parte, necesita sumar puntos urgentemente para evitar el descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 1 - ELCHE 2 (0-2, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo (Javi Lopez, min.65), Rahim Alhassane (Santi Cazorla, min.58); Nicolas Fonseca (Santiago Colombatto, min.75), Kwasi Sibo (Thiago Fernandez, min.46), Ilyas Chaira, Alberto Reina, Haissem Hassan (Thiago Borbas, min.58), Federico Vinas.



ELCHE: Matias Dituro; Hector Fort (Tete Morente, min.62), Buba Sangare (Victor Chust, min.82), David Affengruber, Pedro Bigas, Adria Pedrosa (Leo Petrot, min.82); Aleix Febas, Gonzalo Villar, Marc Aguado (John Donald, min.69); Andre Silva (German Valera, min.69), Alvaro Rodriguez.



--GOLES.

0-1, min.6: Pedro Bigas (Marc Aguado) .

0-2, min.16: Gonzalo Villar (Alvaro Rodriguez) .

1-2, min.76: Ilyas Chaira (Aaron Escandell) .





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Carlos del Cerro y David Galvez. Amonestó a Nicolas Fonseca (min.63), Thiago Fernandez (min.75), por parte del OVIEDO. y, además expulsó con tarjeta roja German Valera (min.90+5), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.77: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para el Real Oviedo.



Min.90(+4) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Real Oviedo.



Min.90(+4) : Después de revisar el VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penal para el Real Oviedo!



Min.78: ¡GOOOOL! Después de revisar la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y concede un gol para el Real Oviedo.





--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Elche Goles 1 2 Remates Fuera 4 0 Remates 13 4 Pases Totales 445 305 Corners 6 1 Faltas 20 14 Posesión 60% 40% Tiros Bloqueados 5 0 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 0 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 2 Ataques 83 82 Ataques Peligrosos 45 33 Centros 24 6 Saques de Banda 19 13 Saques de Portería 2 8 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 21 Paradas 2 3 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 33 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 62 32 4 Champions Atlético 60 33 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 33 13 Permanencia Elche 38 33 18 Descenso Sevilla 34 32 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 28 33



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 14/03/2025 LaLiga2 Real Oviedo 1-1 Elche 24/11/2024 LaLiga2 Real Oviedo 0-4 Elche 05/04/2024 LaLiga2 Real Oviedo 2-0 Elche









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal 12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla 21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 03/05/2026 18:30 LaLiga Betis Real Oviedo 10/05/2026 18:30 LaLiga Real Oviedo Getafe 14/05/2026 21:30 LaLiga Real Madrid Real Oviedo









-Próximos partidos del Elche.

