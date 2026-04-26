Oviedo 1 - 2 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 26 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Elche ha ganado este domingo por 1-2 al Real Oviedo en un partido disputado en el Nuevo Carlos Tartiere. El conjunto ilicitano se adelantó rápidamente en el marcador con un gol de Pedro Bigas en el minuto 6, seguido de otro tanto de Gonzalo Villar al 16'. A pesar de que el Oviedo dominó en posesión y remates, no fue hasta el minuto 76 cuando Ilyas Chaira logró acortar distancias para los locales. El partido estuvo marcado por la expulsión de German Valera en el tiempo de descuento, lo que no impidió que el Elche se llevara los tres puntos. Además, el VAR intervino para validar el gol de Chaira tras una revisión en el minuto 78.
Con esta victoria, el Elche suma 38 puntos y se mantiene en la zona media de la tabla, mientras que el Real Oviedo sigue en la última posición con 28 puntos, complicando sus opciones de permanencia en la categoría. El Elche, que ha demostrado efectividad en sus escasas oportunidades, se benefició de las asistencias de Marc Aguado y Alvaro Rodriguez en sus goles. A falta de cinco jornadas para el final de la temporada, el Barcelona se mantiene como líder con 85 puntos, mientras que el Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid ocupan posiciones de Champions. El Oviedo, por su parte, necesita sumar puntos urgentemente para evitar el descenso.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OVIEDO 1 - ELCHE 2 (0-2, al descanso).
--EQUIPOS.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo (Javi Lopez, min.65), Rahim Alhassane (Santi Cazorla, min.58); Nicolas Fonseca (Santiago Colombatto, min.75), Kwasi Sibo (Thiago Fernandez, min.46), Ilyas Chaira, Alberto Reina, Haissem Hassan (Thiago Borbas, min.58), Federico Vinas.
ELCHE: Matias Dituro; Hector Fort (Tete Morente, min.62), Buba Sangare (Victor Chust, min.82), David Affengruber, Pedro Bigas, Adria Pedrosa (Leo Petrot, min.82); Aleix Febas, Gonzalo Villar, Marc Aguado (John Donald, min.69); Andre Silva (German Valera, min.69), Alvaro Rodriguez.
--GOLES.
0-1, min.6: Pedro Bigas (Marc Aguado) .
0-2, min.16: Gonzalo Villar (Alvaro Rodriguez) .
1-2, min.76: Ilyas Chaira (Aaron Escandell) .
--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Carlos del Cerro y David Galvez. Amonestó a Nicolas Fonseca (min.63), Thiago Fernandez (min.75), por parte del OVIEDO. y, además expulsó con tarjeta roja German Valera (min.90+5), por parte del ELCHE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.77: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para el Real Oviedo.
Min.90(+4) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Real Oviedo.
Min.90(+4) : Después de revisar el VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penal para el Real Oviedo!
Min.78: ¡GOOOOL! Después de revisar la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y concede un gol para el Real Oviedo.
--ESTADIO.
Nuevo Carlos Tartiere televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Oviedo
| Elche
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 4
| 0
|Remates
| 13
| 4
|Pases Totales
| 445
| 305
|Corners
| 6
| 1
|Faltas
| 20
| 14
|Posesión
| 60%
| 40%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 0
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 83
| 82
|Ataques Peligrosos
| 45
| 33
|Centros
| 24
| 6
|Saques de Banda
| 19
| 13
|Saques de Portería
| 2
| 8
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 21
|Paradas
| 2
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 85
| 33
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 62
| 32
|4
| Champions
| Atlético
| 60
| 33
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 33
|13
| Permanencia
| Elche
| 38
| 33
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 32
| 32
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 33
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|14/03/2025
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 1-1
| Elche
|24/11/2024
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 0-4
| Elche
|05/04/2024
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 2-0
| Elche
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
|21/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 4-2
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
|22/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 3-2
| Atlético
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/05/2026 18:30
| LaLiga
| Betis
| Real Oviedo
|10/05/2026 18:30
| LaLiga
| Real Oviedo
| Getafe
|14/05/2026 21:30
| LaLiga
| Real Madrid
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/05/2026 14:00
| LaLiga
| Celta
| Elche
|09/05/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Alavés
|12/05/2026 20:00
| LaLiga
| Betis
| Elche