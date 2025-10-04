Oviedo 0 - 2 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Oviedo 0 - 2 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports
Oviedo 0 - 2 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 4 octubre 2025 15:56

Madrid, 4 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Levante se impuso con autoridad al Real Oviedo en el Nuevo Carlos Tartiere por 0-2, con goles de Carlos Alvarez en el minuto 30 y Etta Eyong en el minuto 72. Los azulones dominaron el encuentro con un 43% de posesión pero mayor efectividad, superando a los locales en remates (10-12) y ataques peligrosos (24-18). Carlos Alvarez fue el jugador más destacado del partido, siendo fundamental en el primer tanto y generando peligro constante en el ataque.

En la jornada 8, el Levante suma 11 puntos y escala posiciones, mientras que el Real Oviedo se mantiene en una delicada situación en la zona baja de la tabla con 6 puntos. Destaca una revisión del VAR en el minuto 77 por un posible penalti para el Oviedo que finalmente no prosperó, lo que no alteró el devenir del encuentro. Con esta victoria, el Levante se aleja momentáneamente de los puestos de descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OVIEDO 0 - LEVANTE 2 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Eric Bailly, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Leander Dendoncker (Alex Fores, min.83), Santiago Colombatto (Ovie Ejaria, min.74), Josip Brekalo (Ilyas Chaira, min.46); Alberto Reina (Santi Cazorla, min.58), Jose Salomon Rondon (Federico Vinas, min.58).

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez (Victor Garcia, min.80), Kervin Arriaga, Unai Vencedor (Oriol Rey, min.66), Roger Brugue (Pablo Martinez, min.66); Etta Eyong (Goduine Koyalipou, min.87), Ivan Romero (Jose Luis Morales, min.80).

--GOLES.
0-1, min.30: Carlos Alvarez (Manuel Sanchez) .
0-2, min.72: Etta Eyong.


--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Diego Barbero y Antonio Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Jorge Figueroa. Amonestó a Jose Salomon Rondon (min.45+2), David Carmo (min.72), por parte del OVIEDO. Amonestó a Jeremy Toljan (min.84), Matias Moreno (min.90+2), por parte del LEVANTE.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.77: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Real Oviedo.

Min.77: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.


--ESTADIO.
Nuevo Carlos Tartiere (23,878 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Oviedo Levante
Goles 0 2
Remates Fuera 6 2
Remates 12 10
Pases Totales 240 250
Corners 9 3
Faltas 8 8
Posesión 57% 43%
Tiros Bloqueados 3 4
Fueras de Juego 1 2
Tarjetas Amarillas 2 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 1
Ataques 53 37
Ataques Peligrosos 18 24
Centros 30 10
Saques de Banda 18 17
Saques de Portería 2 10
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 10 9
Paradas 2 3
Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 19 7
2 Champions Real Madrid 18 7
3 Champions Villarreal 16 7
4 Champions Elche 13 7
5 Europa League Atlético 12 7
6 Conference League Betis 12 7
12 Permanencia Levante 8 8
15 Permanencia Real Oviedo 6 8
18 Descenso Real Sociedad 5 7
19 Descenso Mallorca 5 7
20 Descenso Girona 3 7



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante
26/04/2025 LaLiga2 Levante 0-1 Real Oviedo
06/10/2024 LaLiga2 Levante 0-0 Real Oviedo
02/03/2024 LaLiga2 Real Oviedo 3-2 Levante
02/09/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-1 Levante




-Últimos Resultados del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo
25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona
21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo
13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo
30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad




-Últimos Resultados del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante
23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid
20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante
14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis
29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante




-Próximos partidos del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
17/10/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Espanyol
25/10/2025 14:00 LaLiga Girona Real Oviedo
03/11/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Osasuna




-Próximos partidos del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
19/10/2025 18:30 LaLiga Levante Rayo
26/10/2025 14:00 LaLiga Mallorca Levante
02/11/2025 14:00 LaLiga Levante Celta


Contador