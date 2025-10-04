Oviedo 0 - 2 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 4 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Levante se impuso con autoridad al Real Oviedo en el Nuevo Carlos Tartiere por 0-2, con goles de Carlos Alvarez en el minuto 30 y Etta Eyong en el minuto 72. Los azulones dominaron el encuentro con un 43% de posesión pero mayor efectividad, superando a los locales en remates (10-12) y ataques peligrosos (24-18). Carlos Alvarez fue el jugador más destacado del partido, siendo fundamental en el primer tanto y generando peligro constante en el ataque.

En la jornada 8, el Levante suma 11 puntos y escala posiciones, mientras que el Real Oviedo se mantiene en una delicada situación en la zona baja de la tabla con 6 puntos. Destaca una revisión del VAR en el minuto 77 por un posible penalti para el Oviedo que finalmente no prosperó, lo que no alteró el devenir del encuentro. Con esta victoria, el Levante se aleja momentáneamente de los puestos de descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 0 - LEVANTE 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Eric Bailly, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Leander Dendoncker (Alex Fores, min.83), Santiago Colombatto (Ovie Ejaria, min.74), Josip Brekalo (Ilyas Chaira, min.46); Alberto Reina (Santi Cazorla, min.58), Jose Salomon Rondon (Federico Vinas, min.58).



LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez (Victor Garcia, min.80), Kervin Arriaga, Unai Vencedor (Oriol Rey, min.66), Roger Brugue (Pablo Martinez, min.66); Etta Eyong (Goduine Koyalipou, min.87), Ivan Romero (Jose Luis Morales, min.80).



--GOLES.

0-1, min.30: Carlos Alvarez (Manuel Sanchez) .

0-2, min.72: Etta Eyong.





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Diego Barbero y Antonio Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Jorge Figueroa. Amonestó a Jose Salomon Rondon (min.45+2), David Carmo (min.72), por parte del OVIEDO. Amonestó a Jeremy Toljan (min.84), Matias Moreno (min.90+2), por parte del LEVANTE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.77: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Real Oviedo.



Min.77: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere (23,878 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Levante Goles 0 2 Remates Fuera 6 2 Remates 12 10 Pases Totales 240 250 Corners 9 3 Faltas 8 8 Posesión 57% 43% Tiros Bloqueados 3 4 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 53 37 Ataques Peligrosos 18 24 Centros 30 10 Saques de Banda 18 17 Saques de Portería 2 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 9 Paradas 2 3 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 19 7 2 Champions Real Madrid 18 7 3 Champions Villarreal 16 7 4 Champions Elche 13 7 5 Europa League Atlético 12 7 6 Conference League Betis 12 7 12 Permanencia Levante 8 8 15 Permanencia Real Oviedo 6 8 18 Descenso Real Sociedad 5 7 19 Descenso Mallorca 5 7 20 Descenso Girona 3 7



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante 26/04/2025 LaLiga2 Levante 0-1 Real Oviedo 06/10/2024 LaLiga2 Levante 0-0 Real Oviedo 02/03/2024 LaLiga2 Real Oviedo 3-2 Levante 02/09/2023 LaLiga2 Real Oviedo 1-1 Levante









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo 30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante 23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/10/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Espanyol 25/10/2025 14:00 LaLiga Girona Real Oviedo 03/11/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Osasuna









-Próximos partidos del Levante.

