Oviedo 0 - 2 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 4 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Levante se impuso con autoridad al Real Oviedo en el Nuevo Carlos Tartiere por 0-2, con goles de Carlos Alvarez en el minuto 30 y Etta Eyong en el minuto 72. Los azulones dominaron el encuentro con un 43% de posesión pero mayor efectividad, superando a los locales en remates (10-12) y ataques peligrosos (24-18). Carlos Alvarez fue el jugador más destacado del partido, siendo fundamental en el primer tanto y generando peligro constante en el ataque.
En la jornada 8, el Levante suma 11 puntos y escala posiciones, mientras que el Real Oviedo se mantiene en una delicada situación en la zona baja de la tabla con 6 puntos. Destaca una revisión del VAR en el minuto 77 por un posible penalti para el Oviedo que finalmente no prosperó, lo que no alteró el devenir del encuentro. Con esta victoria, el Levante se aleja momentáneamente de los puestos de descenso.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OVIEDO 0 - LEVANTE 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Eric Bailly, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Leander Dendoncker (Alex Fores, min.83), Santiago Colombatto (Ovie Ejaria, min.74), Josip Brekalo (Ilyas Chaira, min.46); Alberto Reina (Santi Cazorla, min.58), Jose Salomon Rondon (Federico Vinas, min.58).
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez (Victor Garcia, min.80), Kervin Arriaga, Unai Vencedor (Oriol Rey, min.66), Roger Brugue (Pablo Martinez, min.66); Etta Eyong (Goduine Koyalipou, min.87), Ivan Romero (Jose Luis Morales, min.80).
--GOLES.
0-1, min.30: Carlos Alvarez (Manuel Sanchez) .
0-2, min.72: Etta Eyong.
--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Diego Barbero y Antonio Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Jorge Figueroa. Amonestó a Jose Salomon Rondon (min.45+2), David Carmo (min.72), por parte del OVIEDO. Amonestó a Jeremy Toljan (min.84), Matias Moreno (min.90+2), por parte del LEVANTE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.77: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Real Oviedo.
Min.77: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Nuevo Carlos Tartiere (23,878 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Oviedo
| Levante
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 6
| 2
|Remates
| 12
| 10
|Pases Totales
| 240
| 250
|Corners
| 9
| 3
|Faltas
| 8
| 8
|Posesión
| 57%
| 43%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 4
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 53
| 37
|Ataques Peligrosos
| 18
| 24
|Centros
| 30
| 10
|Saques de Banda
| 18
| 17
|Saques de Portería
| 2
| 10
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 9
|Paradas
| 2
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 19
| 7
|2
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 7
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 7
|4
| Champions
| Elche
| 13
| 7
|5
| Europa League
| Atlético
| 12
| 7
|6
| Conference League
| Betis
| 12
| 7
|12
| Permanencia
| Levante
| 8
| 8
|15
| Permanencia
| Real Oviedo
| 6
| 8
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 7
|20
| Descenso
| Girona
| 3
| 7
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Levante
|26/04/2025
| LaLiga2
| Levante
| 0-1
| Real Oviedo
|06/10/2024
| LaLiga2
| Levante
| 0-0
| Real Oviedo
|02/03/2024
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 3-2
| Levante
|02/09/2023
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 1-1
| Levante
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/10/2025 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Espanyol
|25/10/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Real Oviedo
|03/11/2025 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Osasuna
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|19/10/2025 18:30
| LaLiga
| Levante
| Rayo
|26/10/2025 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Levante
|02/11/2025 14:00
| LaLiga
| Levante
| Celta