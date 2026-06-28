Panamá 0 - 2 Inglaterra | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Panamá 0 - 2 Inglaterra: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 28 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Inglaterra se impuso este sábado a Panamá por 0-2 en el MetLife Stadium, en el último partido de la fase de grupos del Mundial. El conjunto inglés dominó el encuentro desde el inicio, controlando la posesión con un 68% y generando más oportunidades de gol con 17 remates, frente a los 12 de Panamá. Tras una primera mitad sin goles, Jude Bellingham abrió el marcador en el minuto 62, asistido por Bukayo Saka. Cinco minutos después, Harry Kane amplió la ventaja para los ingleses, aprovechando una asistencia de Bellingham. La selección panameña, a pesar de sus esfuerzos, no logró recortar distancias y se quedó sin opciones de avanzar a la siguiente ronda.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: PANAMÁ 0 - INGLATERRA 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
PANAMÁ: Orlando Mosquera; Fidel Escobar, Jorge Gutierrez (Eric Davis, min.88), Amir Murillo, Jose Cordoba, Andres Andrade; Christian Martinez, Yoel Barcenas (Ismael Diaz, min.71), Carlos Harvey (Alberto Quintero, min.88), Jose Luis Rodriguez (Azarias Londono, min.71), Tomas Rodriguez (Jose Fajardo, min.46).
INGLATERRA: Jordan Pickford; Jarell Quansah (Djed Spence, min.63), Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson (Jordan Henderson, min.84), Jude Bellingham (Eberechi Eze, min.71), Bukayo Saka (Noni Madueke, min.63), Morgan Rogers, Marcus Rashford, Harry Kane (Ollie Watkins, min.84).
--GOLES.
0-1, min.62: Jude Bellingham (Bukayo Saka) .
0-2, min.67: Harry Kane (Jude Bellingham) .
--ÁRBITRO.
Abdulrahman Al-Jassim, asistido en las bandas por Taleb Al Marri y Saoud Al-Maqaleh, en el VAR: Juan Lara y Khamis Al-Marri. Amonestó a Jose Fajardo (min.53), Andres Andrade (min.83), por parte de PANAMÁ. Amonestó a Jarell Quansah (min.60), por parte de INGLATERRA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
MetLife Stadium (80,663 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Panamá
| Inglaterra
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 7
| 8
|Remates
| 12
| 17
|Pases Totales
| 302
| 555
|Corners
| 3
| 7
|Faltas
| 16
| 13
|Posesión
| 32%
| 68%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 3
|Fueras de Juego
| 4
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 54
| 129
|Ataques Peligrosos
| 21
| 67
|Centros
| 7
| 23
|Saques de Banda
| 24
| 14
|Saques de Portería
| 12
| 9
|Tratamientos
| 3
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 20
|Paradas
| 4
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Inglaterra
| 7
| 3
|2
| Clasificado
| Croacia
| 6
| 3
|3
| Tercero ¿?
| Ghana
| 4
| 3
|4
| Eliminado
| Panamá
| 0
| 3
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/06/2026
| World Cup Grp. L
| Panama
| 0-2
| England
-Últimos Resultados de Panamá.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/06/2026
| World Cup Grp. L
| Panama
| 0-2
| England
|24/06/2026
| World Cup Grp. L
| Panama
| 0-1
| Croatia
|18/06/2026
| World Cup Grp. L
| Ghana
| 1-0
| Panama
-Últimos Resultados de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/06/2026
| World Cup Grp. L
| Panama
| 0-2
| England
|23/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 0-0
| Ghana
|17/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 4-2
| Croatia
-Próximos partidos de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/07/2026 18:00
| World Cup Final Stage
| England
| 3EHIJK