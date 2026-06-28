Panamá 0 - 2 Inglaterra | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Panamá 0 - 2 Inglaterra: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Inglaterra se impuso este sábado a Panamá por 0-2 en el MetLife Stadium, en el último partido de la fase de grupos del Mundial. El conjunto inglés dominó el encuentro desde el inicio, controlando la posesión con un 68% y generando más oportunidades de gol con 17 remates, frente a los 12 de Panamá. Tras una primera mitad sin goles, Jude Bellingham abrió el marcador en el minuto 62, asistido por Bukayo Saka. Cinco minutos después, Harry Kane amplió la ventaja para los ingleses, aprovechando una asistencia de Bellingham. La selección panameña, a pesar de sus esfuerzos, no logró recortar distancias y se quedó sin opciones de avanzar a la siguiente ronda.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: PANAMÁ 0 - INGLATERRA 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

PANAMÁ: Orlando Mosquera; Fidel Escobar, Jorge Gutierrez (Eric Davis, min.88), Amir Murillo, Jose Cordoba, Andres Andrade; Christian Martinez, Yoel Barcenas (Ismael Diaz, min.71), Carlos Harvey (Alberto Quintero, min.88), Jose Luis Rodriguez (Azarias Londono, min.71), Tomas Rodriguez (Jose Fajardo, min.46).



INGLATERRA: Jordan Pickford; Jarell Quansah (Djed Spence, min.63), Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson (Jordan Henderson, min.84), Jude Bellingham (Eberechi Eze, min.71), Bukayo Saka (Noni Madueke, min.63), Morgan Rogers, Marcus Rashford, Harry Kane (Ollie Watkins, min.84).



--GOLES.

0-1, min.62: Jude Bellingham (Bukayo Saka) .

0-2, min.67: Harry Kane (Jude Bellingham) .





--ÁRBITRO.

Abdulrahman Al-Jassim, asistido en las bandas por Taleb Al Marri y Saoud Al-Maqaleh, en el VAR: Juan Lara y Khamis Al-Marri. Amonestó a Jose Fajardo (min.53), Andres Andrade (min.83), por parte de PANAMÁ. Amonestó a Jarell Quansah (min.60), por parte de INGLATERRA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

MetLife Stadium (80,663 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Panamá Inglaterra Goles 0 2 Remates Fuera 7 8 Remates 12 17 Pases Totales 302 555 Corners 3 7 Faltas 16 13 Posesión 32% 68% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 4 4 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 54 129 Ataques Peligrosos 21 67 Centros 7 23 Saques de Banda 24 14 Saques de Portería 12 9 Tratamientos 3 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 20 Paradas 4 2 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Inglaterra 7 3 2 Clasificado Croacia 6 3 3 Tercero ¿? Ghana 4 3 4 Eliminado Panamá 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-2 England









-Últimos Resultados de Panamá.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-2 England 24/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-1 Croatia 18/06/2026 World Cup Grp. L Ghana 1-0 Panama









-Últimos Resultados de Inglaterra.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-2 England 23/06/2026 World Cup Grp. L England 0-0 Ghana 17/06/2026 World Cup Grp. L England 4-2 Croatia









-Próximos partidos de Inglaterra.

