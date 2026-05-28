Raphael Collignon 3 - 0 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de mayo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista belga Raphael Collignon ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al estadounidense Ben Shelton por 6-4, 7-5, 6-4 en un tiempo de duración del partido de 2 horas y 1 minuto. En el primer set, Raphael Collignon logró un break crucial en el séptimo juego, lo que le permitió ganar el set 6-4. Durante el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el undécimo juego, donde Collignon rompió el servicio de Shelton y luego cerró el set 7-5. En el tercer set, Collignon nuevamente consiguió un break en el noveno juego, asegurando el set y el partido con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Raphael Collignon tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio y logró ganar el 81% de los puntos con su servicio. Además, Collignon consiguió 6 aces y cometió solo 1 doble falta durante el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###