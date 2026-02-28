Rayo 1 - 1 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Rayo 1 - 1 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el enfrentamiento en el Campo de Futbol de Vallecas, Rayo y Athletic terminaron empatados a un gol, resultado que se mantuvo desde el inicio de la segunda mitad. Jorge de Frutos adelantó al conjunto local en el minuto 35, pero Inaki Williams, asistido por Alex Berenguer, igualó el marcador apenas iniciado el segundo tiempo. A pesar de la igualdad en el marcador, la revisión por VAR confirmó el gol de Rayo, manteniendo la decisión inicial del árbitro sin cambios significativos en el resultado final. El partido fue un reflejo de equilibrio, no solo en el marcador sino también en las estadísticas, con una posesión del balón repartida equitativamente entre ambos equipos y un número similar de remates. Sin embargo, el Athletic mostró una mayor iniciativa en ataque, evidenciada por un mayor número de ataques peligrosos y centros al área. A pesar de las amonestaciones recibidas por ambos equipos, no hubo expulsiones que alteraran el desarrollo del encuentro. Este empate sitúa al Athletic en la octava posición con 35 puntos tras 26 jornadas, manteniéndose en la lucha por las posiciones europeas, mientras que el Rayo se coloca en la decimocuarta posición, alejándose de los puestos de descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - ATHLETIC DE BILBAO 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy (Oscar Valentin, min.61), Alfonso Espino; Pathe Ciss, Ilias Akhomach (Alexandre Zurawski, min.86), Isi Palazon (Pedro Diaz, min.69), Alvaro Garcia (Fran Perez, min.61), Gerard Gumbau (Unai Lopez, min.61), Jorge de Frutos.



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.73), Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min.86), Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.59), Oihan Sancet (Selton Sanchez, min.86), Unai Gomez (Alex Berenguer, min.46), Inaki Williams, Gorka Guruzeta.



--GOLES.

1-0, min.35: Jorge de Frutos.

1-1, min.47: Inaki Williams (Alex Berenguer) .





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Alejandro Estevez, en el VAR: Ruben Avalos y Jorge Figueroa. Amonestó a Isi Palazon (min.40), Ilias Akhomach (min.85), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Mikel Jauregizar (min.39), Oihan Sancet (min.65), Daniel Vivian (min.71), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.36: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Rayo.



Min.36: META DE PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que la meta de Rayo se mantiene.





--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Athletic de Bilbao Goles 1 1 Remates Fuera 6 2 Remates 15 8 Pases Totales 309 298 Corners 5 4 Faltas 8 17 Posesión 50% 50% Tiros Bloqueados 2 4 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 78 108 Ataques Peligrosos 30 42 Centros 7 14 Saques de Banda 12 19 Saques de Portería 7 7 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 11 Paradas 1 6 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 61 25 2 Champions Real Madrid 60 25 3 Champions Villarreal 51 25 4 Champions Atlético 48 25 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Celta 37 25 8 Permanencia Athletic Bilbao 35 26 14 Permanencia Rayo 27 25 18 Descenso Mallorca 24 25 19 Descenso Levante 21 26 20 Descenso Real Oviedo 17 24



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao 25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo 13/04/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-1 Rayo 01/12/2024 LaLiga Rayo 1-2 Athletic Bilbao 25/05/2024 LaLiga Rayo 0-1 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo 15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético 01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 04/03/2026 19:00 LaLiga Rayo Real Oviedo 08/03/2026 18:30 LaLiga Sevilla Rayo 16/03/2026 21:00 LaLiga Rayo Levante









-Próximos partidos del Athletic.

