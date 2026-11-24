Real Madrid 5 - 1 PSV Eindhoven: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (V) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 24 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Real Madrid ha ganado este martes por 5-1 al PSV Eindhoven en un partido disputado en el Estadio Bernabeu. El encuentro comenzó con el PSV adelantándose en el marcador gracias a un penalti convertido por Ivan Perisic en el minuto 32, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro. Sin embargo, el equipo local reaccionó con fuerza en la segunda mitad, igualando el marcador con un gol de Federico Valverde en el minuto 50. Jude Bellingham puso al Madrid por delante en el minuto 60, y Kylian Mbappe amplió la ventaja con dos goles en los minutos 64 y 84. Finalmente, Vinicius Junior cerró la goleada en el minuto 87. El Real Madrid dominó el partido con un 62% de posesión y 23 remates totales, destacando la actuación de Kylian Mbappe como el jugador más participativo en el ataque.
El equipo dirigido por Jose Mourinho mostró su capacidad ofensiva y aprovechó las oportunidades generadas, mientras que el PSV Eindhoven, a pesar de su esfuerzo inicial, no pudo mantener el ritmo impuesto por los locales. El Real Madrid realizó cambios estratégicos en la segunda mitad que resultaron efectivos, con Bellingham y Mbappe siendo clave en la remontada. El partido se desarrolló sin expulsiones, pero con varias amonestaciones para ambos equipos. Esta victoria refuerza la posición del Real Madrid en la competición, acercándolos a la clasificación para la siguiente fase del torneo.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL MADRID 5 - PSV EINDHOVEN 1 (0-1, al descanso).
-EQUIPOS
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Marc Cucurella, Federico Valverde, Eder Militao (Dean Huijsen, min.46), Antonio Ruediger (Ibrahima Konate, min.46); Aurelien Tchouameni (Jude Bellingham, min.46), Vinicius Junior, Arda Guler (Eduardo Camavinga, min.70), Bernardo Silva, Yan Diomande (Brahim Diaz, min.80), Kylian Mbappe.
PSV EINDHOVEN: Matej Kovar; Sergino Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, Filip Kostic (Yarek Gasiorowski, min.70); Ivan Perisic (Esmir Bajraktarevic, min.46), Kodai Sano (Ryan Flamingo, min.78), Paul Wanner (Noah Fernandez, min.70), Ruben van Bommel (Ayoni Santos, min.83); Sven Mijnans, Guus Til.
-GOLES
0-1, min.32: Ivan Perisic, de penalti.
1-1, min.50: Federico Valverde (Arda Guler) .
2-1, min.60: Jude Bellingham.
3-1, min.64: Kylian Mbappe (Arda Guler) .
4-1, min.84: Kylian Mbappe (Brahim Diaz) .
5-1, min.87: Vinicius Junior (Jude Bellingham) .
-ÁRBITRO
Espen Eskaas, asistido en las bandas por Jan Erik Engan y Alf Olav Rossland, en el VAR: Darren England y Stuart Attwell. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.30), Antonio Ruediger (min.44), Eduardo Camavinga (min.81), por parte de REAL MADRID. Amonestó a Filip Kostic (min.42), por parte de PSV EINDHOVEN.
-INCIDENCIAS VAR
Min.29: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para PSV Eindhoven.
Min.30: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a PSV Eindhoven.
-ESTADIO
Estadio Bernabeu
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Madrid
| PSV Eindhoven
|Goles
| 5
| 1
|Remates Fuera
| 10
| 6
|Remates
| 23
| 10
|Pases Totales
| 289
| 227
|Corners
| 4
| 1
|Faltas
| 6
| 11
|Posesión
| 62%
| 38%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 3
|Fueras de Juego
| 4
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 4
| 0
|Ataques
| 104
| 77
|Ataques Peligrosos
| 64
| 27
|Centros
| 14
| 11
|Saques de Banda
| 18
| 18
|Saques de Portería
| 9
| 12
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 10
|Paradas
| 0
| 4
|Contra Golpes
| 3
| 2
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Paris Saint-Germain
| 12
| 4
|3
| Como
| 12
| 5
|4
| Real Betis
| 12
| 5
|5
| Arsenal
| 11
| 5
|6
| Manchester City
| 10
| 5
|7
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|8
| Barcelona
| 9
| 4
|9
| Aston Villa
| 9
| 5
|10
| Liverpool
| 9
| 4
|11
| Club Brugge
| 9
| 4
|12
| Sporting CP
| 9
| 4
|13
| Galatasaray
| 9
| 5
|14
| Bayern Munich
| 8
| 4
|15
| VfB Stuttgart
| 7
| 4
|16
| Bodo/Glimt
| 7
| 5
|17
| Inter
| 6
| 4
|18
| LASK
| 6
| 5
|19
| Manchester United
| 6
| 4
|20
| Oporto
| 6
| 5
|21
| Leipzig
| 6
| 5
|22
| Fenerbahce
| 5
| 4
|23
| Roma
| 4
| 4
|24
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 4
|25
| Viking
| 4
| 4
|26
| Atlético de Madrid
| 4
| 4
|27
| Napoles
| 4
| 5
|28
| PSV Eindhoven
| 4
| 5
|29
| Villareal
| 3
| 4
|30
| Sabah
| 3
| 4
|31
| AEK Athenas
| 3
| 5
|32
| Feyenoord
| 3
| 5
|33
| Lens
| 3
| 5
|34
| Slavia Prague
| 1
| 4
|35
| Lille
| 1
| 4
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 5
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/11/2026
| Champions League
| Real Madrid
| 5-1
| PSV Eindhoven
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/11/2026
| Champions
| Real Madrid
| 5-1
| PSV Eindhoven
|21/11/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Celta
|07/11/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-3
| Real Madrid
|04/11/2026
| Champions
| AEK Athens
| 2-3
| Real Madrid
|01/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 0-3
| Real Madrid
Últimos Resultados de PSV Eindhoven
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/11/2026
| Champions
| Real Madrid
| 5-1
| PSV Eindhoven
|04/11/2026
| Champions
| PSV Eindhoven
| 1-2
| Brujas
|20/10/2026
| Champions
| FC Porto
| 0-1
| PSV Eindhoven
|13/10/2026
| Champions
| RB Leipzig
| 1-0
| PSV Eindhoven
|10/09/2026
| Champions
| PSV Eindhoven
| 1-1
| Shakhtar Donetsk
Próximos partidos de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/11/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Alavés
|02/12/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Real Madrid
|06/12/2026 16:15
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Real Madrid
Próximos partidos de PSV Eindhoven
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/12/2026 21:00
| Champions
| PSV Eindhoven
| Atlético
|20/01/2027 21:00
| Champions
| Viking
| PSV Eindhoven
|27/01/2027 21:00
| Champions
| PSV Eindhoven
| VfB Stuttgart