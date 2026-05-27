Sara Bejlek 0 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de mayo de 2026.





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Iga Swiatek ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la checa Sara Bejlek por la vía rápida (6-2, 6-3) en 1 hora y 37 minutos. En el primer set, Iga Swiatek logró cuatro quiebres de servicio, mientras que Sara Bejlek consiguió dos. Swiatek mantuvo su servicio en dos ocasiones y cerró el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Swiatek volvió a romper el servicio de Bejlek en cuatro ocasiones, mientras que Bejlek logró dos quiebres. Swiatek mantuvo su servicio en tres juegos, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque de Iga Swiatek, tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 70% de los puntos con su primer saque y el 28% con su segundo. Swiatek no cometió dobles faltas en todo el partido.



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