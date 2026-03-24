Sebastian Korda 1 - 2 Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de marzo de 2026.





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El tenista español Martin Landaluce ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Sebastian Korda con un resultado de 2-6, 7-6, 6-4 en los octavos de final. En un encuentro marcado por los cambios de liderazgo y la intensidad, Landaluce logró imponerse después de ceder el primer set. La clave del partido estuvo en los momentos críticos donde Landaluce supo aprovechar las oportunidades de quiebre, especialmente en el tercer set, donde logró romper el servicio de Korda en momentos decisivos para finalmente llevarse la victoria. A lo largo del partido, ambos tenistas mostraron un alto nivel de tenis, pero fue Landaluce quien supo mantener la calma y ejecutar su estrategia en los puntos clave. Con este resultado, el tenista español continúa su avance en el torneo y se prepara para enfrentar su próximo desafío en los cuartos de final del Miami Open.



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