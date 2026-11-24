Slovan Bratislava 0 - 2 Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (V) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 24 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Betis ha ganado este martes por 0-2 al Slovan Bratislava en la fase de grupos de la Champions, dominando el encuentro con una clara superioridad en posesión y remates. En el National Football Stadium, el conjunto visitante mostró su capacidad ofensiva desde el inicio, con Juan Hernández como protagonista al anotar los dos goles del partido. El primero llegó en el minuto 43 tras una asistencia de Ángel Ortiz, mientras que el segundo se produjo en el 57, con un pase de Isco. A pesar de los intentos del equipo local, el Slovan Bratislava no pudo superar la defensa bética ni aprovechar sus oportunidades, quedando sin goles en el marcador.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: SLOVAN BRATISLAVA 0 - REAL BETIS 2 (0-1, al descanso).
-EQUIPOS
SLOVAN BRATISLAVA: Dominik Takac; Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Cesar Blackman, Sandro Cruz; Peter Pokorny, Tigran Barseghyan (Alexej Maros, min.85), Daiki Matsuoka, Rahim Ibrahim (Christian Martinez, min.70), Nino Marcelli (Alasana Yirajang, min.70), Andraz Sporar (Adam Griger, min.76).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Diego Llorente, Valentin Gomez, Francisco Garcia; Nelson Deossa, Abdessamad Ezzalzouli (Rodrigo Riquelme, min.87), Antony (Aitor Ruibal, min.76), Facundo Bernal (Marc Roca, min.46), Isco (Alvaro Fidalgo, min.63), Juan Hernandez (Troy Parrott, min.63).
-GOLES
0-1, min.43: Juan Hernandez (Angel Ortiz) .
0-2, min.57: Juan Hernandez (Isco) .
-ÁRBITRO
Jerome Brisard, asistido en las bandas por Aurelien Berthomieu y Benjamin Pages, en el VAR: Robert Schroeder y Mathieu Vernice. Amonestó a Rahim Ibrahim (min.29), por parte de SLOVAN BRATISLAVA. Amonestó a Facundo Bernal (min.7), por parte de REAL BETIS.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
National Football Stadium
Estadísticas del partido
|Estadística
| Slovan Bratislava
| Real Betis
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 5
| 6
|Remates
| 10
| 19
|Pases Totales
| 345
| 746
|Corners
| 1
| 4
|Faltas
| 12
| 6
|Posesión
| 36%
| 64%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 6
|Fueras de Juego
| 3
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 77
| 140
|Ataques Peligrosos
| 21
| 62
|Centros
| 8
| 16
|Saques de Banda
| 21
| 16
|Saques de Portería
| 10
| 5
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 8
| 15
|Paradas
| 5
| 3
|Contra Golpes
| 2
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Paris Saint-Germain
| 12
| 4
|3
| Real Betis
| 12
| 5
|4
| Arsenal
| 11
| 5
|5
| Manchester City
| 10
| 5
|6
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|7
| Como
| 9
| 4
|8
| Barcelona
| 9
| 4
|9
| Aston Villa
| 9
| 5
|10
| Liverpool
| 9
| 4
|11
| Club Brugge
| 9
| 4
|12
| Sporting CP
| 9
| 4
|13
| Galatasaray
| 9
| 5
|14
| Bayern Munich
| 8
| 4
|15
| VfB Stuttgart
| 7
| 4
|16
| Bodo/Glimt
| 7
| 5
|17
| Inter
| 6
| 4
|18
| LASK
| 6
| 5
|19
| Manchester United
| 6
| 4
|20
| Leipzig
| 6
| 5
|21
| Fenerbahce
| 5
| 4
|22
| Roma
| 4
| 4
|23
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 4
|24
| Viking
| 4
| 4
|25
| Atlético de Madrid
| 4
| 4
|26
| Napoles
| 4
| 5
|27
| PSV Eindhoven
| 4
| 5
|28
| Oporto
| 3
| 4
|29
| Villareal
| 3
| 4
|30
| AEK Athenas
| 3
| 4
|31
| Sabah
| 3
| 4
|32
| Feyenoord
| 3
| 4
|33
| Lens
| 3
| 5
|34
| Slavia Prague
| 1
| 4
|35
| Lille
| 1
| 4
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 5
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/11/2026
| Champions League
| Slovan Bratislava
| 0-2
| Betis
Últimos Resultados de Slovan Bratislava
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/11/2026
| Champions
| Slovan Bratislava
| 0-2
| Betis
|03/11/2026
| Champions
| LASK
| 4-0
| Slovan Bratislava
|20/10/2026
| Champions
| Roma
| 4-0
| Slovan Bratislava
|14/10/2026
| Champions
| Slovan Bratislava
| 0-3
| VfB Stuttgart
|09/09/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 6-1
| Slovan Bratislava
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/11/2026
| Champions
| Slovan Bratislava
| 0-2
| Betis
|21/11/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Betis
|08/11/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-2
| Betis
|04/11/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 2-1
| Betis
|31/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Malaga
Próximos partidos de Slovan Bratislava
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/12/2026 18:45
| Champions
| Slovan Bratislava
| Shakhtar Donetsk
|19/01/2027 21:00
| Champions
| Lille
| Slovan Bratislava
|27/01/2027 21:00
| Champions
| Slovan Bratislava
| Inter
Próximos partidos de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
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|28/11/2026 14:00
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| Betis
| Rayo
|06/12/2026 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Betis
|09/12/2026 18:45
| Champions
| Betis
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