Thanasi Kokkinakis 1 - 1 Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de mayo de 2026.





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El tenista español Pablo Carreño Busta ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al australiano Thanasi Kokkinakis (7-5, 4-6, 1-0) en un partido que terminó antes de tiempo debido al retiro de Kokkinakis. En el primer set, Carreño Busta logró romper el servicio de Kokkinakis en el duodécimo juego, llevándose el set 7-5. En el segundo set, Kokkinakis comenzó fuerte rompiendo el servicio de Carreño Busta en el primer juego y mantuvo su ventaja para ganar el set 6-4. El tercer set comenzó con Carreño Busta manteniendo su servicio, pero el partido se interrumpió con el marcador 1-0 a su favor debido al retiro de Kokkinakis. En términos de estadísticas, Carreño Busta tuvo un 1st Serve Percentage del 59% y ganó el 72% de sus puntos de servicio. Además, logró 3 aces y cometió 1 doble falta durante el partido.



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