Thiago Agustin Tirante 1 - 3 Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de mayo de 2026.





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El tenista español Pablo Carreño Busta ha avanzado a los octavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Thiago Agustín Tirante por 7-6, 7-5, 3-6, 6-4 en 3 horas y 30 minutos. En el primer set, ambos jugadores mostraron solidez en sus servicios, pero Carreño Busta logró imponerse en el tie-break, ganando 7-6. En el segundo set, Carreño Busta consiguió dos 'breaks', lo que le permitió llevarse el set por 7-5. Tirante respondió en el tercer set, logrando dos 'breaks' y ganando 6-3. Sin embargo, en el cuarto set, Carreño Busta volvió a tomar el control con un 'break' decisivo, cerrando el partido 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Carreño Busta tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio y ganó el 59% de los puntos con él. Además, logró 10 aces a lo largo del partido.



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