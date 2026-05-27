Tomas Machac 0 - 3 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de mayo de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam, y que se disputa en tierra batida, tras ganar al checo Tomas Machac por la vía rápida con un resultado de 6-4, 6-2, 6-2 en 1 hora y 49 minutos. En el primer set, Alexander Zverev logró un break en el primer juego y mantuvo su servicio durante todo el set, ganando 6-4. En el segundo set, Zverev consiguió dos breaks, en el primer y tercer juego, para llevarse el set 6-2. En el tercer set, Zverev rompió el servicio de Machac en dos ocasiones, en el tercer y quinto juego, cerrando el set 6-2. Zverev mostró un sólido desempeño en su servicio, con un 70% de primeros servicios y ganando el 83% de sus puntos de servicio. Además, logró 18 aces y cometió solo 2 dobles faltas en todo el partido.



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