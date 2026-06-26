Turquía 3 - 2 Estados Unidos | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Turquía 3 - 2 Estados Unidos: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de junio de 2026.

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La selección de Turquía se impuso este viernes por 3-2 a Estados Unidos en un emocionante encuentro del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA, disputado en el SoFi Stadium. Los estadounidenses comenzaron adelantándose en el marcador con un gol de Auston Trusty en el minuto 3, pero los turcos respondieron rápidamente con un tanto de Arda Guler en el minuto 10. Orkun Kokcu puso a Turquía por delante en el minuto 31, llevando el partido al descanso con un 2-1 favorable a los locales. En la segunda mitad, Sebastian Berhalter igualó el marcador en el minuto 49, pero Kaan Ayhan selló la victoria para Turquía con un gol en el tiempo de descuento, en el minuto 90+8. A pesar de la derrota, Estados Unidos fue el equipo más activo en ataque, dominando la posesión y realizando más remates, aunque sin lograr materializar sus oportunidades.

El partido, que contó con la presencia de 70,492 espectadores, no registró incidentes significativos en el VAR. El árbitro Mustapha Ghorbal amonestó a Sebastian Berhalter por parte de Estados Unidos en el minuto 19. A pesar de la mayor posesión y número de remates de los estadounidenses, Turquía supo aprovechar mejor sus oportunidades, destacando la actuación de Arda Guler, quien fue clave en el ataque turco. Con este resultado, Turquía suma puntos importantes en su intento por avanzar a la siguiente fase, mientras que Estados Unidos deberá esperar los resultados de otros grupos para conocer su destino en el torneo.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: TURQUÍA 3 - ESTADOS UNIDOS 2 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

TURQUÍA: Ugurcan Cakir; Mehmet Zeki Celik (Caglar Soyuncu, min.84), Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci; Oguz Aydin (Mert Muldur, min.90+1), Salih Ozcan, Orkun Kokcu (Kaan Ayhan, min.88), Evren Eren Elmali, Arda Guler, Kenan Yildiz (Can Uzun, min.84), Baris Alper Yilmaz (Irfan Kahveci, min.90+1).



ESTADOS UNIDOS: Matt Turner; Joseph Scally (Alex Freeman, min.76), Miles Robinson, Mark McKenzie, Auston Trusty; Sebastian Berhalter, Weston McKennie (Malik Tillman, min.86), Giovanni Reyna (Sergino Dest, min.76); Brenden Aaronson (Alex Zendejas, min.76), Timothy Weah (Christian Pulisic, min.58), Ricardo Pepi.



--GOLES.

0-1, min.3: Auston Trusty (Sebastian Berhalter) .

1-1, min.10: Arda Guler (Baris Alper Yilmaz) .

2-1, min.31: Orkun Kokcu (Evren Eren Elmali) .

2-2, min.49: Sebastian Berhalter.

3-2, min.90(+8): Kaan Ayhan.





--ÁRBITRO.

Mustapha Ghorbal, asistido en las bandas por Mokrane Gourari y Abbes Zerhouni, en el VAR: Antonio Garcia y Mahmoud Ashour. por parte de TURQUÍA. Amonestó a Sebastian Berhalter (min.19), por parte de ESTADOS UNIDOS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

SoFi Stadium (70,492 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Turquía Estados Unidos Goles 3 2 Remates Fuera 2 7 Remates 9 20 Pases Totales 333 415 Corners 2 9 Faltas 13 13 Posesión 47% 53% Tiros Bloqueados 2 6 Fueras de Juego 2 5 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 97 91 Ataques Peligrosos 46 41 Centros 13 18 Saques de Banda 29 31 Saques de Portería 6 4 Tratamientos 1 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 15 Paradas 5 1 Contra Golpes 2 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Estados Unidos 6 3 2 Clasificado Australia 4 3 3 Tercero ¿? Paraguay 4 3 4 Eliminado Turquía 3 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 3-2 USA









-Últimos Resultados de Turquía.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 3-2 USA 20/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 0-1 Paraguay 14/06/2026 World Cup Grp. D Australia 2-0 Turkiye









-Últimos Resultados de Estados Unidos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 3-2 USA 19/06/2026 World Cup Grp. D USA 2-0 Australia 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay









-Próximos partidos de Estados Unidos.

