Uruguay 0 - 1 España | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Uruguay 0 - 1 España: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de junio de 2026.

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España ha ganado este sábado por 0-1 a Uruguay en la última jornada de la fase de grupos del Mundial, en un partido disputado en el Estadio Akron. El equipo español dominó el encuentro con una posesión del 67% y un total de 635 pases, frente a los 299 de los uruguayos. El único gol del partido llegó en el minuto 42, cuando Alejandro Baena aprovechó una asistencia de Marcos Llorente para batir al portero uruguayo. A pesar de los intentos de Uruguay, que realizó 7 remates, no lograron igualar el marcador. El partido se complicó aún más para los sudamericanos con la expulsión de Agustin Canobbio en el tiempo añadido.

La selección española, que mostró un juego más propositivo y tuvo a Alejandro Baena como uno de sus jugadores más participativos en el ataque, se aseguró su clasificación a la siguiente ronda. Uruguay, por su parte, se vio afectado por la expulsión de Canobbio y no pudo revertir el resultado. A lo largo del encuentro, el árbitro Ismail Elfath amonestó a varios jugadores, pero no hubo intervenciones del VAR que alteraran decisiones importantes. Con este resultado, España avanza con confianza, mientras que Uruguay queda en una posición complicada, dependiendo de los resultados de otros grupos para saber si puede avanzar como uno de los mejores terceros.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: URUGUAY 0 - ESPAÑA 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

URUGUAY: Fernando Muslera (Sergio Rochet, min.46); Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Juan Sanabria (Brian Rodriguez, min.70); Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte (Nicolas de la Cruz, min.45), Agustin Canobbio, Federico Valverde (Federico Vinas, min.56), Maximiliano Araujo, Darwin Nunez.



ESPAÑA: Unai Simon; Marcos Llorente, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Mikel Merino (Dani Olmo, min.60), Rodri, Pedri (Fabian Ruiz, min.60); Lamine Yamal (Nico Williams, min.76), Mikel Oyarzabal (Ferran Torres, min.76), Alejandro Baena (Yeremy Pino, min.66).



--GOLES.

0-1, min.42: Alejandro Baena (Marcos Llorente) .





--ÁRBITRO.

Ismail Elfath, asistido en las bandas por Corey Parker y Kyle Atkins, en el VAR: Tatiana Guzman y Armando Villarreal. Amonestó a Juan Sanabria (min.54), Guillermo Varela (min.58), Nicolas de la Cruz (min.90+3), y, además expulsó con tarjeta roja Agustin Canobbio (min.90+4), por parte de URUGUAY. Amonestó a Alejandro Baena (min.46), por parte de ESPAÑA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Akron (45.065 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Uruguay España Goles 0 1 Remates Fuera 4 4 Remates 7 6 Pases Totales 299 635 Corners 1 6 Faltas 14 14 Posesión 33% 67% Tiros Bloqueados 1 1 Fueras de Juego 5 2 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 1 Ataques 94 107 Ataques Peligrosos 42 37 Centros 9 8 Saques de Banda 17 10 Saques de Portería 5 6 Tratamientos 2 5 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 16 19 Paradas 0 2 Contra Golpes 0 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado España 7 3 2 Clasificado Cabo Verde 3 3 3 Tercero ¿? Uruguay 2 3 4 Eliminado Arabia Saudita 2 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 0-1 Spain









-Últimos Resultados de Uruguay.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 0-1 Spain 22/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 2-2 Cape Verde 16/06/2026 World Cup Grp. H Saudi Arabia 1-1 Uruguay









-Últimos Resultados de España.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 0-1 Spain 21/06/2026 World Cup Grp. H Spain 4-0 Saudi Arabia 15/06/2026 World Cup Grp. H Spain 0-0 Cape Verde









-Próximos partidos de España.

