Valentin Royer 1 - 3 Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de mayo de 2026.





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El tenista serbio Novak Djokovic ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al francés Valentin Royer por 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 3 horas y 26 minutos. En el primer set, Djokovic rompió el servicio de Royer en el sexto juego, asegurando el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Djokovic logró dos quiebres de servicio en los juegos tres y cinco, llevándose el set por 6-2. El tercer set fue más disputado, con ambos jugadores intercambiando quiebres de servicio hasta llegar al tie-break, donde Royer se impuso 7-6. En el cuarto set, Djokovic rompió el servicio de Royer en el primer y noveno juego, cerrando el partido con un 6-3. Estadísticamente, Djokovic tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando el 70% de los puntos con su primer saque y logrando 10 aces a lo largo del partido. Royer, por su parte, mostró un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 46% de los puntos con su primer saque y también logrando 10 aces.



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