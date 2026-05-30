Victoria Mboko 1 - 2 Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de mayo de 2026.





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La tenista estadounidense Madison Keys ha avanzado a los octavos de final del torneo Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la canadiense Victoria Mboko por 6-3, 5-7, 7-5 en un partido que duró 2 horas y 30 minutos. En el primer set, Madison Keys logró romper el servicio de Victoria Mboko en tres ocasiones, lo que le permitió ganar el set por 6-3. En el segundo set, Victoria Mboko mostró una gran recuperación, rompiendo el servicio de Keys en dos ocasiones y llevándose el set por 7-5. El tercer set fue muy disputado, con ambos jugadores manteniendo sus servicios hasta el 5-5, momento en el cual Keys logró un break decisivo para cerrar el set y el partido con un 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Madison Keys tuvo un 1st Serve Percentage del 63% y ganó el 42% de los puntos con su primer servicio. Por otro lado, Victoria Mboko tuvo un 1st Serve Percentage del 66% y ganó el 47% de los puntos con su primer servicio.



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