Yulia Starodubtseva 2 - 1 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de mayo de 2026.





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La tenista ucraniana Yulia Starodubtseva ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam, que se disputa en tierra batida, tras ganar a la kazaja Elena Rybakina por 3-6, 6-1, 7-6 en un tiempo de duración del partido de 2 horas y 6 minutos. En el primer set, Elena Rybakina mostró un fuerte desempeño al romper el servicio de Yulia Starodubtseva dos veces, llevándose el set 6-3. En el segundo set, Starodubtseva respondió con contundencia, logrando tres 'breaks' y ganando el set 6-1. En el tercer set, ambas jugadoras intercambiaron 'breaks', llevando el set a un emocionante 'tie-break', donde Starodubtseva se impuso 10-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Starodubtseva tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio y ganó el 63% de los puntos jugados con su servicio a lo largo del partido.



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