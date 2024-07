Alonso: "Necesitamos dar pasos más pequeños y estar en los puntos en Hungría y Bélgica"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) reconoció este jueves la dificultad que tendrán este fin de semana en el Gran Premio de Hungría y admitió que están teniendo dificultades para poder "maximizar el potencial" de su monoplaza, por lo que cree que, con Red Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes "fuera" de su "alcance", necesitan "dar más pasos más pequeños" y centrarse en estar "en los puntos" en esta carrera y en la del Gran Premio de Bélgica.

"En Silverstone tuvimos un fin de semana un poco más normal. También hacía un poco más de frío, lo que probablemente ayudó a nuestro rendimiento. Veamos aquí, es otra pista con mucho calor, quizás similar a Barcelona en términos de velocidad en las curvas y esas cosas, así que es un desafío para nosotros", señaló Alonso en rueda de prensa previa a la cita en Hungaroring.

El asturiano aseguró que para su equipo "es bastante difícil tener el coche en la ventana adecuada en este momento". "Estamos luchando por maximizar su potencial y creo que en Barcelona empezamos el fin de semana con el pie izquierdo y no pudimos recuperarnos de esa mala primera sesión libre, y en Austria, sólo tienes un entrenamiento libre y nuevamente no optimizamos el paquete", manifestó.

En general, este primer tramo "ha sido complicado" para el bicampeón de mundo. "Probablemente haya altibajos para todos, pero diría que empezamos bastante fuerte y en las primeras cuatro o cinco carreras fuimos bastante competitivos, especialmente en la clasificación, cerca de Mercedes e incluso a veces de McLaren, pero luego caíamos en la carrera", subrayó.

"Pero sí, los últimos cuatro o cinco fines de semana han sido incluso más difíciles, así que tenemos que mejorar nuestro rendimiento, tenemos que subir el nivel y volver a una posición más cómoda", añadió al respecto el piloto español.

Para Alonso, es "difícil" decir cuáles serían buenos resultados en Hungría y Bélgica, las dos últimas citas antes del parón veraniego. "Creo que depende un poco de una pista a otra y está muy igualado en la parte media. Me encantaría terminar ambas carreras en los puntos y eso será una buena señal de que el nuevo paquete está cumpliendo con lo que esperamos", comentó.

"Creo que los cuatro mejores equipos están demasiado lejos de nuestro alcance en este momento. Así que sí, creo que necesitamos dar pasos más pequeños en ese momento y estar en los puntos en ambas carreras, ese será probablemente el objetivo", remarcó el ovetense.

UN ASTON MARTIN "UN POCO IMPREDECIBLE"

El piloto de Aston Martin cree que los problemas son variados y no sólo uno. "Creo que el coche no es fácil de conducir y a veces es un poco impredecible, esto le quita confianza al piloto, que no es capaz de presionar y confiar en que el coche haga lo mismo en cada curva y en cada vuelta. Esta inconsistencia es algo que no es bueno cuando estás detrás del volante y este año estoy luchando más con ello que antes", detalló.

"Obviamente, cuando los márgenes son tan ajustados y estás en una batalla reñida por uno o dos puntos, a veces tomas decisiones más arriesgadas. A veces uno apuesta por una estrategia, a veces arriesgas más de lo que deberías en la salida o en una elección de puesta a punto que hemos elegido", agregó.

Por ello, esta campaña, "en lugar de cambiar algo mínimo antes de la calificación", deben cambiar "todo el coche" porque saben que con el actual no podrán sumar "más de uno o dos puntos" y eso provoca que "se arriesga más". "Así que siempre hay consecuencias con las cosas que haces cuando estás acostumbrado a luchar por posiciones más altas y te encuentras apuntando solo a uno o dos puntos", confesó.

"Creo que nuestro objetivo, y mi deseo personal, es encontrar la dirección y encontrar un camino cómodo hacia el desarrollo que podamos afrontar en el periodo invernal con más confianza en lo que hacemos y luego tener una campaña más normal en 2025. En 2024, los cuatro mejores equipos están un poco fuera de nuestro alcance, por lo que solo tenemos que concentrarnos en nuestro propio desarrollo, nuestra propia confianza en el coche y mejorar para el próximo año", puntualizó el asturiano.

Finalmente, Alonso fue preguntado por el gran fin de semana pasado para el deporte español. "Seguro que todo el país disfrutó. En el tenis tuvimos una racha increíble con Rafa Nadal durante muchos y ahora con Carlos (Alcaraz), así que creo que estamos en buenas manos. Es muy joven, tiene mucho talento y creo que todo el país disfruta cada vez que juega", indicó.

"Y también en el fútbol, evidentemente. Sólo es cada cuatro años o cada dos cuando hay un Mundial y el domingo fue un buen partido, yo realmente disfruté. Y sí, quería ganar porque, obviamente, cuando llegas al fin de semana de carreras, nuevamente, con todos los mecánicos y todos en el garaje, es mucho mejor así", sentenció sobre la condición de británico de su equipo y la victoria en la Eurocopa ante Inglaterra.