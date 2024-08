Alonso: "Se está trabajando en mejorar el coche y vemos que los demás equipos no paran tampoco"

Archivo - ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR23, portrait press conference during the 2023 Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix, 13th round of the 2023 Formula One World Championship from August 25 to 28, 2023 on the Zandvoort Circuit, in Zandv

Archivo - ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR23, portrait press conference during the 2023 Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix, 13th round of the 2023 Formula One World Championship from August 25 to 28, 2023 on the Zandvoort Circuit, in Zandv - Gregory Lenormand / Dppi / Afp7 / Europa Press

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso ha afirmado este sábado que su escudería, Aston Martin, "está trabajando en mejorar el coche" mientras ven que "los demás equipos no paran tampoco", en la víspera de salir en el séptimo lugar de la parrilla del Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

"Se está trabajando en mejorar el coche y vemos que los demás equipos no paran tampoco. Estamos en un grupo en el que, si perdemos dos décimas, estamos fuera de la Q1 y estamos el 17 o el 18. No estamos ya en esa zona de confort que los cuatro equipos de delante están unas décimas por delante y el 'midfield' está unas décimas por detrás. Estamos de lleno en el 'midfield', así que no podemos despistarnos", dijo Alonso ante el micrófono de DAZN desde el Circuito de Zandvoort.

"No hemos estado contentos, sufrí en toda la 'crono', no estaba del todo cómodo con el coche. La curva 9 y la 10 eran un poco una lotería cada vez que íbamos por allí. Dependiendo de las ráfagas de viento que tuviese, el coche se sentía de una manera u otra. Y luego en la Q3 tuve la mejor vuelta de todas, con menor viento o lo que fuese. Y cuando crucé la meta dije: 'Mira, contento con esto. Yo no sé si estoy décimo o noveno'. Cuando cruzas la meta todavía no sabes dónde vas a acabar, pero estaba contento con la vuelta", admitió el piloto ovetense.

Por otra parte, se quejó de no haya mejoras en su bólido. "No tenemos ninguna, así que no se nota nada. Pero bueno, entendemos más el coche. Es lo que intentamos en los entrenos libres, hacer cambios que pensamos durante carreras que hemos echado de menos en Spa o en Hungría, ahora conociendo un poco más el coche", argumentó Alonso.

"Este fin de semana también con la actualización de Williams, que parece que son más rápidos que nosotros; los Haas, que a veces tienen unos fines de semana estupendos; y Alpine, que ya vimos en Spa que Ocon va muy rápido y aquí Pierre también está en la Q3, nos hace recordar que no podemos dormirnos porque estamos ahí muy cerquita de caer muchas posiciones", advirtió el asturiano el 'canutazo' de prensa.

"Éste es un deporte cruel en el sentido de que a veces estás contento con una carrera o con una vuelta específica y estás fuera de la Q3, y otras veces, todo lo contrario: cuando tienes un coche superior, a veces cometes algún error o bloqueas aquí o allá y sigues estando en la 'pole' o en el podio. Pero bueno, es la naturaleza de este deporte y desde el punto de vista del piloto tienes que hacer siempre el máximo, y luego a ver dónde pones el coche", subrayó el conductor de Aston Martin.

Durante la carrera dominical, abogó por atendar a "lo de siempre". "Tener los neumáticos bajo control, temperatura bajo control, hacer una buena salida... Creo que siempre ha habido acción aquí en la curva 1 y en la curva 3. Salimos en una buena posición, intentar no perder ninguna y, como digo, tenemos un Ferrari detrás, tenemos un Mercedes detrás. Creo que es poco real pensar que vamos a acabar delante de ellos, así que hay que mirar un poco más a Williams, a Gasly e intentar asegurar algún punto", recalcó el ovetense.

Por último, analizó las ruedas de su bólido. "No tenemos una gran información porque ayer no dimos tantas vueltas, pero creemos que los tres neumáticos van a ser útiles en carrera en algún momento, así que eso es lo que tenemos a disposición. Además, no tenemos otra elección", concluyó.