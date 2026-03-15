Alonso: "Las vibraciones eran excesivas, no sentía las manos ni los pies"

Fernando Alonso en el Gran Premio de China - Europa Press/Contacto/Paddocker/Sports Press

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), que se ha visto obligado a abandonar este domingo en el Gran Premio de China, ha asegurado que las "vibraciones" en su monoplaza "eran excesivas", tanto que no sentía "las manos ni los pies", por lo que "no" tenía "sentido" continuar así.

"Me retiré porque las vibraciones del motor eran diferentes hoy, o excesivas, y a partir de las 20 vueltas empezaba a no sentir del todo las manos y los pies. Así que una vez que íbamos una vuelta por detrás y el 'safety car' también nos puso últimos con las ruedas usadas, seguir hasta acabar la carrera, perdiendo sensibilidad en las manos y en los pies, no tiene mucho sentido", señaló en declaraciones a DAZN.

El asturiano habló también de su salida, en la que pasó de decimonoveno a noveno. "Como dije en Australia, la salida es un momento en el que todos tenemos la misma batería disponible, todos estamos cargados a tope. El coche salió bien tanto en Australia como aquí, la primera vuelta es un poco más de instinto. No es el Campeonato del Mundo de pilas que tenemos ahora mismo. La primera vuelta es lo más divertido", indicó.

También relató su retirada en la vuelta 35, asegurando que las vibraciones "siempre están aquí". "Dando más vueltas, 30 o 40 minutos en una cosa que vibra... En los gimnasios había esas máquinas que vibran, que 10 segundos están bien, pero si haces 40 minutos, empiezas a tener alguna pérdida de sensibilidad. Es lo que nos pasa a nosotros", apuntó.

Por último, Alonso no se atrevió a afirmar si Aston Martin presentará mejoras en Suzuka. "Pregunta al equipo, mis planes los tengo muy claros de aquí a Japón: volver a casa, descansar, entrenar fuerte y preparar Japón de la manera correcta. Ojalá en Honda hagan también deberes y podamos ver algún progreso en Japón", finalizó.