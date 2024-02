Alpine desvela el A524 para 2024, de color negro y con toques azules y rosas

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Fórmula 1 BWT Alpine desveló este miércoles su nuevo monoplaza, el A524, para la temporada 2024, en el que predomina el color negro, con toques azules y rosas, un coche que buscará mejorar el rendimiento de 2023, con "margen" para el crecimiento durante el Mundial, con los pilotos franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly.

En un acto en el que también se presentó el programa de la marca francesa para el Mundial de Resistencia, Alpine presentó el A524, "un concepto completamente nuevo creado para las próximas dos temporadas", con soluciones a "lo aprendido" en cursos anteriores.

"Este enfoque audaz permitirá al equipo aplicar un camino de desarrollo más sólido en las próximas dos campañas antes del cambio radical en los reglamentos técnicos", comentó el equipo en un comunicado sobre el futuro a partir de 2026.

El 'livery' del nuevo monoplaza de la escudería francesa es el resultado de la colaboración con el artista contemporáneo Felipe Pantone, utilizando el color negro "como núcleo", además del tradicional azul y el rosa del patrocinador principal BWT. De hecho, la decoración del coche estará dominada por el rosa en ocho Grandes Premios durante la próxima temporada.

El vicepresidente de Alpine Motorsports y jefe de equipo de Alpine, Bruno Famin, espera un 2024 "intenso" en el que puedan "desplegarlo todo en la pista, aplicando la excelencia operativa en todos los ámbitos". "Todos tenemos muchas ganas de seguir trabajando duro para llevar el nombre de Alpine al éxito", deseó.

Matt Harman, director técnico del BWT Alpine F1 Team explicó que el A524 posee "un margen más amplio para añadir rendimiento al coche" durante la temporada. "Nos hemos centrado más en aprender y reaccionar que en los resultados. Hemos construido una plataforma sólida para mejorar el rendimiento cuando podamos, llevando algunos elementos al límite", afirmó.

Por su parte, el piloto Esteban Ocon se mostró "superemocionado" por la temporada. "He visto dibujos, he estado en el simulador pero, obviamente, aún no he visto ni probado el coche real completo. Habrá que esperar hasta el 'shakedown', pero es un buen momento para el equipo, porque es la culminación de miles de horas de duro trabajo. Estoy impaciente por empezar", reconoció.

Mientras que Pierre Gasly aseguró que Alpine está ahora "en un lugar mucho mejor que hace 12 meses". "Es bueno tener continuidad y construir sobre las bases que creamos el año pasado. Me siento seguro con el equipo que tengo a mi alrededor. Todos hemos ido desarrollándonos durante el último año. Ahora tengo confianza en que puedo afrontar la temporada y maximizar todo el potencial del equipo", manifestó.

Además, en el mismo acto, se presentó el A424 para la nueva temporada del Mundial de Resistencia. Será la primera campaña de la marca francesa en la categoría de 'hypercars' como equipo de fábrica, con una nómina de pilotos entre la que destaca el alemán Mick Schumacher, también piloto reserva de Mercedes en la parrilla de F1.