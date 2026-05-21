Antonelli quiere seguir intratable ante el crecimiento de McLaren, Red Bull y Ferrari

El piloto italiano de F1 Kimi Antonelli (Mercedes), celebra su victoria en el GP de Miami 2026. - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) defiende este fin de semana en el Gran Premio de Canadá, quinta prueba del Mundial de Fórmula 1 en el Circuito Gilles Villeneuve, el liderato tras tres victorias consecutivas, pero su compañero, George Russell, busca su oportunidad y los rivales Ferrari, McLaren y Red Bull continúan creciendo para acercarse al dominio de las 'Flechas de Plata'.

Tres semanas después de la acción en Miami, el 'Gran Circo' vuelve a escena con los Mercedes por delante del reto, en concreto, un Antonelli que domina con autoridad el Mundial. El italiano se impuso en tierras norteamericanas por tercera ocasión consecutiva -la primera vez en más de 70 años que lo logra un italiano-, superando de nuevo una mala salida, para colocarse con 80 puntos en la clasificación tras las primeras cuatro carreras del campeonato.

El joven piloto, de 19 años, aventaja en 20 puntos a su compañero de equipo, el inglés George Russell, que no se sube al primer cajón del podio desde el primer GP en Australia, aunque ahora regresa a uno de sus circuitos predilectos, donde ya ganó el año pasado saliendo desde la 'pole position'.

Canadá será un examen para la superioridad de Mercedes en este inicio del Mundial, con el primer gran paquete de mejoras para el equipo alemán, que además ve cómo sus perseguidores siguen dando pasos hacia delante. De hecho, en Miami, el Lando Norris -a algo más de 3 segundos del italiano- y el australiano Oscar Piastri completaron el podio e hicieron doblete para McLaren en la Sprint, enganchándose de nuevo a la lucha por el Mundial.

Mientras Antonelli y Russell son los que mejor parecen entender los nuevos coches, otros también van mejorando, como Red Bull. Los de la marca de bebida energética estuvieron cerca en Miami de celebrar el primer podio del año, después de la segunda posición del neerlandés Max Verstappen en la calificación, pero un trompo en el inicio le hizo caer atrás y solo pudo ser quinto. Pero las sensaciones son mucho mejores y en Canadá ha celebrado ya tres triunfos.

En Miami ya hubo ciertos cambios en la normativa para mejorar el espectáculo y las carreras, y Canadá será otro banco de pruebas, algo que no convence especialmente a Ferrari, a los que creen que les perjudica el nuevo procedimiento de salida. La escudería italiano saboreó el podio en los tres primeros Grandes Premios, pero frenó en Miami, y aunque siguen arriba -Charles Leclerc es tercero (59) y Lewis Hamilton, quinto (51)-, Montreal no parece un circuito amigo.

Parece improbable que el equipo rojo pueda repetir la victoria del alemán Sebastian Vettel en 2018 -la única en los últimos 12 años-, con un Leclerc que no se sube al cajón en Canadá desde 2019 y un Hamilton que sí posee el récord del GP con 7 victorias, la última precisamente en 2019.

En Aston Martin, las cosas siguen sin mejorar excesivamente, aunque en Miami ya dieron un paso adelante respecto a los problemas con las vibraciones y la fiabilidad. Fernando Alonso fue decimoquinto, una buena noticia tras un inicio de curso terrible, y esperan que en Canadá, donde el asturiano suma un triunfo y cuatro podios, puedan seguir en esa inercia ascendente, aunque no demasiado prometedora.

Mientras que en Williams sí hay más motivos para creer. Los de Grove metieron a sus dos pilotos en el 'top 10', con Carlos Sainz en el noveno lugar. En el horizonte ya asoma Alpine, el mejor de la zona media y gran objetivo a alcanzar para los británicos. Para Canadá, también se esperan mejoras que podrían ofrecer "una cantidad considerable de rendimiento", según el jefe de equipo, James Vowles.

La parrilla se encontrará un Circuito Gilles Villeneuve que no deja indiferente. Es rápido, con los muros muy cerca -principalmente el Muro de los Campeones- y en el que la estrategia, con la habitual presencia de los coches de seguridad, se antoja clave. Además, se prevén temperaturas bajas, en un fin de semana de formato Sprint, justo antes de la llegada de la F1 a Europa.

--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE CANADÁ:

-Viernes 22 de mayo.

Entrenamientos Libres 118.30.

Calificación Sprint 22.30.

-Sábado 23.

Carrera Sprint18.00.

Calificación 22.00.

-Domingo 24.

Carrera 22.00.