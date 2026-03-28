Antonelli repite pole en Suzuka y Alonso saldrá penúltimo

Kimi Antonelli en Suzuka - Europa Press/Contacto/Antonin Vincent

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ha logrado este sábado la pole para la carrera del Gran Premio de Japón, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, después de superar en la sesión de clasificación a su compañero de escudería, el británico George Russell, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) partirán decimosexto y vigésimo primero, respectivamente.

Con un tiempo de 1:28.778, el ganador en China repitió la pole lograda precisamente en Shanghái para encabezar una primera fila copada por las 'flechas plateadas', justo por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Desde la tercera línea de la parrilla saldrán el vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris (McLaren), y su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari).

Los franceses Pierre Gasly (Alpine) e Isack Hadjar (Red Bull), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) completaron un 'Top 10' del que nuevamente se quedaron fuera los dos pilotos españoles.

Sainz logró avanzar a la Q2 con una gran vuelta en la tanda inaugural, pero finalmente comenzará decimosexto. Peor le fueron las cosas a Alonso, que ni siquiera pudo superar la Q1 y que arrancará desde el fondo de la parrilla, penúltimo, solo por delante de su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll.