Ayuso invita a seguir la "emoción, incertidumbre y competición" de la Fórmula E en el Jarama

Archivo - Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. - Guillermo Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha animado a seguir este sábado en el Circuito Madrid Jarama-RACE el Gran Premio del Campeonato del Mundo de Fórmula E, donde ella ha vaticinado "emoción, incertidumbre y competición" porque es "más que automovilismo eléctrico".

Ayuso ha recibido en la Puerta del Sol, sede de la Comunidad, a pilotos y a organizadores del Mundial de Fórmula E, que por primera vez llega a España. La incorporación de Madrid al calendario sitúa a la región, en palabras de la presidenta, "junto a otras plazas internacionales como Sao Paulo, Mónaco, Tokio, Yeda, Miami, Londres y Ciudad de México demostrando que es "imprescindible en el mundo del deporte y del motor".

La jefa del Ejecutivo autonómico tiene claro que "decir Jarama-RACE es hablar de Niki Lauda, de James Hunt, de Emerson Fittipaldi...". "De hecho en Madrid decimos mucho lo de cuando alguien va a gran velocidad que va hecho 'un Fittipaldi'", ha bromeado. Tampoco se ha olvidado de "don Ángel Nieto, el 12 más 1, quien abrió el camino a generaciones posteriores en este circuito fundamental para consolidar y, sobre todo, para hacer popular el motociclismo en España".

Con la llegada de la Fórmula E "también se abre la puerta a un nuevo modelo de competición al servicio de la vanguardia tecnológica, mucho más avanzado que simplemente automovilismo eléctrico" porque "es tecnología, es competición, es modelo global. Además de propulsión cien por cien eléctrica es poner a prueba la regeneración de energía en cada frenado".

"Permite además que el piloto mande aún mucho más porque aquí gana también quien mejor gestiona la energía en trazados más estrechos, con más adelantamientos", esto es, "es dejar la competición abierta hasta el final y abrir un mundo de avances en materia de baterías, de software, de ingeniería", ha explicado.

Ayuso ha destacado que la Fórmula E es "un gran proyecto que abre un mundo nuevo a la industria del automóvil y que además sitúa a la Comunidad de Madrid en una nueva agenda internacional que se mezcla en un feliz mestizaje con grandes eventos culturales, gastronómicos, deportivos", sin olvidar que en septiembre arrancará el Gran Premio de F1 de España.

Por último, la presidenta autonómica ha deseado al piloto Pepe Martí, de 20 años, que haga "sonar el himno de España como merece". "Es nuestro Fittipaldi particular", le ha descrito.

ALEJANDRO AGAG: "LO HEMOS CONSEGUIDO, POR FIN ESTAMOS EN MADRID"

Alejandro Agag, cofundador y presidente de la Fórmula E, ha elogiado el trabajo realizado para albergar esta cita. "Lo hemos conseguido, por fin estamos en Madrid. Para nosotros esto es como llegar a una meta, como que se cumpla un sueño. Cuando mi primo y yo y otro grupo de españoles empezamos a trabajar en crear un campeonato nuestro sueño era llegar un día con un campeonato de verdad a nuestra ciudad, a Madrid", ha explicado.

Luego ha reconocido que "no fue muy fácil", que el primer año casi quiebran tres veces. "El segundo año solo casi quebramos una vez y el tercer año casi dos veces", ha bromeado Agag.

Igualmente dijo que esto "va a ser como el calentamiento" para la F1 y, en ese sentido, ha felicitado a Ayuso por haber "conseguido traer a Madrid a los dos principales campeonatos de automovilismo del mundo", con ello "haciendo a Madrid capital del deporte del motor mundial".

Y por último ha hecho un llamamiento a la ciudadanía. "Madrid no falla. Todo vendido y eso es por la energía y por la vitalidad que tiene la capital de España", ha agradecido Agag tanto a Ayuso como al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.