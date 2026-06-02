Barcelona calienta motores para un GP de F1 que volverá a acercar la F1 al corazón de la ciudad

Presentación del Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 de Fórmula 1 delante de la Sagrada Família de la capital catalana - CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Barcelona volverá a vivir una semana de Fórmula 1 más allá del Circuit de Barcelona-Catalunya con motivo del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, que se disputará del 12 al 14 de junio, y que llegará acompañado por distintas actividades en el centro de la capital catalana para acercar la categoría reina del automovilismo a aficionados y ciudadanos.

La organización presentó este martes los detalles de la prueba y del 'F1 Barcelona Fan Village', un espacio que se instalará del 9 al 13 de junio en la Plaça de Catalunya con acceso gratuito y que ofrecerá exposiciones, experiencias vinculadas a la Fórmula 1, actuaciones musicales y diferentes propuestas de ocio para todos los públicos.

El presidente de Circuits de Catalunya y conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, destacó que la cita supone mucho más que una competición deportiva. "Es un acontecimiento de primer nivel mundial", señaló, convencido de que el Gran Premio representa una oportunidad para proyectar la imagen de Catalunya a través de valores como la innovación, el talento y la capacidad organizativa.

En la misma línea, el presidente de Fira Circuit y de Fira de Barcelona, Pau Relat, defendió la importancia del evento como escaparate internacional para Barcelona y Catalunya. Además, subrayó la apuesta por integrar la ciudad y el Circuit en una experiencia conjunta para los aficionados, con especial atención a aspectos como la movilidad, la sostenibilidad y la calidad de los servicios.

La presentación también contó con la participación de los expilotos Pedro Martínez de la Rosa y Marc Gené. El actual embajador de Aston Martin reconoció que la temporada está siendo exigente para la escudería británica, aunque se mostró optimista con el futuro del proyecto liderado técnicamente por Adrian Newey. "Solo necesitamos paciencia", afirmó, antes de elogiar a Fernando Alonso. "No sé si será su último año, pero sí sé que mantiene unas ganas y una vitalidad espectaculares. Carreras hay muchas; Fernando Alonso solo hay uno", aseguró.

Por su parte, Marc Gené destacó la complejidad que ha supuesto para los equipos adaptarse al nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 y valoró el trabajo realizado por las escuderías para mejorar la fiabilidad de los monoplazas. El embajador de Ferrari confió además en que la formación italiana pueda seguir dando pasos adelante y pelear durante el fin de semana en Barcelona con Mercedes.

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya volverá a contar asimismo con espacios específicos dedicados a algunos de los grandes protagonistas del campeonato, entre ellos Fernando Alonso y Carlos Sainz, además de actividades para los aficionados dentro del Circuit y un dispositivo especial para facilitar la movilidad y el acceso al recinto durante uno de los acontecimientos deportivos con mayor impacto internacional que acoge Catalunya.