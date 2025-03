Carlos Sainz: "Aún no me siento a gusto en el coche"

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) confesó este viernes que, tras no pasar a la 'Q3' en la calificación del Sprint del Gran Premio de China, todavía no se "siente a gusto" con su nuevo coche, pero aún confía en "aprender y entender" su comportamiento para hacer una buena primera temporada.

"He sufrido con el balance hoy. En la calificación del Sprint hemos tenido algunos problemas, incluido algo en el asiento, pero en general aún no me siento a gusto en el coche", afirmó el piloto madrileño en declaraciones publicadas en su página web.

Sainz aseguró que las dos sesiones de este viernes del Gran Premio de China fueron "bastantes duras". "Hemos tenido unos cuantos problemas en la calificación del Sprint, incluida una sensación extraña con el asiento que investigaremos, pero en general todo se reduce a que todavía no me siento del todo cómodo en el coche", comentó.

Pero confía en "aprender y entender muchas cosas" para que lleguen mejores resultados, empezando por lo que resta de fin de semana. "Espero que mañana lo podamos hacer todo bien y que mejoremos el resultado de hoy para el domingo", zanjó.