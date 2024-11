Carlos Sainz: "Estamos teniendo problemas de subviraje solo con el neumático blando"

SAINZ Carlos (spa), Scuderia Ferrari SF-24, portrait during the Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2024, 23th round of the 2024 Formula One World Championship from November 29 to December 1, 2024 on the Lusail International Circuit, in Lusail, Qatar

SAINZ Carlos (spa), Scuderia Ferrari SF-24, portrait during the Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2024, 23th round of the 2024 Formula One World Championship from November 29 to December 1, 2024 on the Lusail International Circuit, in Lusail, Qatar - Javier Jimenez / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz ha lamentado estar "teniendo problemas de subviraje" en su Ferrari "solo con el neumático blando", pese a haber conseguido el séptimo lugar para la parrilla dominical de la carrera larga en el Gran Premio de Catar, vigesimotercera y penúltima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

"Estamos teniendo problemas de subviraje, pero solo los tenemos con el neumático blando. Entonces esos problemas solo suceden cuando pones el neumático blando, por eso igual en carrera mañana cuando se utilice el medio y el duro podemos ir un poquito más rápido. También es verdad que recuperar tres o cuatro décimas solo por el neumático lo veo complicado, pero lo vamos a luchar y todo puede pasar", declaró a DAZN.

"Llevamos a dos o tres décimas cada vez que ponemos la 'soft' todo el fin de semana, y eso es lo que nos ha faltado en la Q3, dos o tres décimas. A Charles [Leclerc], a mí me ha faltado un poco más. En el último 'run' de la Q3 no he tenido rebufo, iba perdiendo bastante en las rectas. Pero la verdad es que tampoco es que hay mucho más, es lo que esperábamos viniendo este fin de semana, que el coche aquí estuviese a dos o tres décimas del primero y así ha sido. A ver si mañana pasan cosas en carrera y podemos remontar", vaticinó el piloto madrileño.

Además, valoró que Verstappen lograse la 'pole position'. "Al final que esté Max ahí y Russell nos ayuda a que McLaren no coja muchos puntos. Pero es que no nos vale que les quiten puntos, tendríamos que ser nosotros. También es verdad que llegando aquí os lo avisamos, que esperábamos un fin de semana difícil y así está siendo. Así que el que avisa no es traidor", comentó el piloto del 'Cavallino Rampante'.

"Probamos de todo, probamos de todo para hacer ese neumático blando funcional, pero estamos todo el rato a tres o cuatro décimas de los primeros. Cuando pruebas de todo y no acaba de salir, suele ser que simplemente que es lo que hay", se resignó antes de dar explicaciones.

"No es fácil, pero ahí ya estás hablando de cómo extraer una décima más del coche, no medio segundo. Al final ese medio segundo o tres décimas que nos faltaban, si hacer 'prep', preparar la rueda o no prepararla, hacer un 'outlap' más rápido o más lento... Estás hablando ya de la última décima del neumático. Está claro que los demás por alguna razón han encontrado más", avisó Sainz.

"Llevamos dos fines de semana seguidos yendo a temperaturas muy bajas, neumáticos muy duros. No lo sé, no sé si es esa la causa. Yo solo viendo el tipo de curvas que hay aquí ya sabía que aquí no íbamos a ir rápido. Lo avisé y está siendo así de momento, lo que pasa es que en carrera, en la Sprint, no íbamos nada mal", destacó al respecto.

"Así que hay que esperar a hablar después de la carrera, que es cuando te vas del fin de semana contento o descontento. Así que hay que esperar", repitió Sainz finalmente desde el Circuito Internacional de Losail.