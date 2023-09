Carlos Sainz: "Estamos de vuelta a la realidad tras dos fines de semana muy buenos"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que han vuelto "a la realidad" en el Gran Premio de Japón, donde partirá sexto este domingo, tras "dos fines de semana muy buenos" en Monza y Singapur, y considera que los dos McLaren están "un pasito por delante" en el Circuito Internacional de Suzuka.

"Estamos un poco de vuelta a la realidad después de dos fines de semana muy buenos. Aquí estamos donde estábamos antes de Monza, un poco en la lucha con Mercedes y McLaren un poquito por delante", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, el madrileño confesó que están viviendo "un fin de semana un poco complicado". "He estado jugando mucho con el 'setup', intentando encontrar cosas, equivocándome, volviendo hacia atrás. De tanto jugar no he conseguido encontrar el 'setup' óptimo para Suzuka", indicó

"La vuelta de clasificación tampoco ha sido nada del otro mundo. Así que somos sextos, pero creo que es donde está el coche más o menos hoy, entre cuarto y sexto, no había mucho más. Los McLaren parece que están un pasito por delante", añadió.

Por último, analizó el rendimiento de los McLaren. "En circuitos de alta carga y mucha curva rápida van mejor que nosotros. En el sector 1, Red Bull y McLaren están un paso por delante. En ritmo de carrera, veremos qué pasa mañana. Estamos bastante igualados todos, pero sí espero que sea una carrera de aguantar donde salimos más o menos, porque los McLaren y 'Checo' van mucho más rápido. Será una carrera dura con los Mercedes", finalizó.