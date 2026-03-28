Carlos Sainz: "Ganamos a coches que ahora mismo son más rápidos"

Carlos Sainz en Suzuka - Europa Press/Contacto/Xavi Bonilla

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que saldrá decimosexto este domingo en la carrera del Gran Premio de Japón, se ha mostrado satisfecho de haber podido superar en clasificación "a coches que ahora mismo son más rápidos", pero ha lamentado no tener "mucho más" y seguir "a siete u ocho décimas de los mejores de la zona media".

"Es por lo que estamos luchando ahora mismo desgraciadamente, por intentar meter el coche en Q2 ganando a coches que ahora mismo son más rápidos, como Franco -Colapinto- con el Alpine o Bearman con el Haas. He hecho una vuelta buena, estoy contento a nivel personal de estar sacando lo máximo que hay en las primeras carreras del año", señaló en declaraciones a DAZN.

Sin embargo, el madrileño, que pudo superar la Q1 por primera vez esta temporada, lamentó no tener "mucho más" de lo que tirar. "Estoy frustrado de que no haya mucho más y seguimos a siete u ocho décimas de los mejores de la zona media y a dos segundos de los coches de referencia", indicó.

En otro orden de cosas, Sainz valoró las medidas introducidas por la FIA para propiciar la competitividad en la sesión de clasificación. "Durante la mayoría del fin de semana sí, pero luego ha llegado la clasificación y al apretar un poco más nos ha vuelto a entrar el 'superclip' bastante a todos y creo que todos hemos sufrido con el motor cortando en la recta muy pronto", relató.

Por último, habló de cómo afrontará su salida detrás del argentino Franco Colapinto (Alpine). "Mañana saldremos cerquita otra vez y a pelearnos y a divertirnos. Son carreras de Fórmula 1 y por mucho que estés peleando por el puesto 15 hay que ser optimista y agradecido de ser piloto de Fórmula 1", finalizó.