Carlos Sainz: "Ni siquiera una vuelta muy buena te permite pasar a la Q2"

Carlos Sainz - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que ha vivido un sábado "frustrante" en el Gran Premio de China, duodécimo en la carrera al esprint y decimoséptimo en la sesión de clasificación, en la que se ha lamentado de que "ni siquiera una vuelta muy buena te permite pasar a la Q2".

"He ido rápido, pero ahora mismo son momentos duros para el equipo, en los que ni siquiera una vuelta muy buena te permite pasar a la Q2", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de clasificación en el Circuito Internacional de Shanghái.

A pesar de todo, el madrileño se centra en los aspectos positivos. "Es frustrante, pero en esta primera parte del año intento quedarme con lo poco positivo que hay. Voy rápido con el coche y, aunque no hice la 'qualy' en Australia, me subo y soy capaz de hacer buenas vueltas", indicó.

Por último, desveló cuál es su objetivo este domingo en carrera. "Mañana un 'Top 15' es un poco a lo que aspiramos, a no ser que los demás nos ayuden mucho. A igualdad de neumáticos, no tenemos ritmo para mucho más, pero las carreras hay que correrlas y saldré a por ello", finalizó.