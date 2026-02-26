Díaz Ayuso: "Cuando uno viene al Gran Premio de Fórmula 1, lo mejor que viene después es el propio Madrid"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que cuando cualquier persona acuda a la capital el próximo septiembre para ver el Gran Premio de España de Fórmula 1, flamante nueva cita del Campeonato del Mundo, sabrá que "lo mejor que viene después es el propio Madrid".

Tras desvelarse este jueves que la propuesta 'Monumental' del estudio italiano Pininfarina será el trofeo oficial, Ayuso elogió la carrera. "Todo el mundo sabe que, cuando uno viene al Gran Premio de Fórmula 1, lo mejor que viene después del Gran Premio es el propio Madrid", afirmó.

"Por eso, quien viene a Madrid sabe que lo va a pasar bien, que va a disfrutar de los mejores museos, de los mejores comercios y sobre todo de una forma de ver la vida tan alegre como tienen los madrileños, que son gentes esforzadas, muy madrugadoras, pero además son muy amables y flexibles porque para organizar grandes eventos hace falta que una sociedad, una ciudad, una región, juntas den lo mejor de sí", agregó.

"Este acto llega en un momento excepcional para Madrid, que no se nos pasa a nadie, puesto que estamos cosechando un éxito sin precedentes. Lo hacemos desde la capital de España y desde esta región al servicio de esta gran nación", señaló la presidenta autonómica desde el Palacio de Cibeles.

"Todo se está dando cita a la vez en esta región y en esta capital porque estamos más de moda que nunca. Es una de las regiones más vivas, más alegres y portentosas de Europa. Todo el mundo lo dice: '¡Qué suerte ir a Madrid!, yo quiero ir a Madrid, mi hijo está en Madrid'. Y donde quieren estar todos para trabajar, para prosperar, para aprender, para curiosear y para vivir intensamente", prosiguió con su discurso.

"Hay tantos acentos. Esto es ahora mismo Madrid. Ese cruce de caminos que siempre fue, pero que está en un momento, como decimos, excepcional. También somos una región y una capital donde se mezclan dos cosas curiosas. Una ciudad que ha sido elegida como la mejor del mundo de ocio nocturno, pero que también tiene la mayor longevidad, una de las del mundo. Ahí lo dejo", se congratuló la máxima mandataria autonómica.

"Además, es una gran oportunidad. Aquí nos gusta abrir los brazos a la ambición y a todo lo bueno que está por venir. Y no solo estamos centrados en las dificultades, somos conscientes de que más de 1.600 millones de espectadores por todo el mundo nos van a estar viendo y, por tanto, es un reto apasionante para los madrileños", avisó al respecto.

"Es dar nuestra mejor versión para que se nos conozca, para que todo el mundo quiera venir a estar con nosotros. Es verdad que este sueño hecho realidad ha sido difícil. Quiero agradecer a José Vicente de los Mozos y a todo el equipo que conforma Ifema la visión que han tenido, puesto que este camino es difícil, pero lo estamos logrando", recalcó.

"Creo que también llega porque tenemos la suerte de que al frente ahora en el Comité Ejecutivo de Ifema tenemos a una persona que ama con pasión el mundo del motor. Qué suerte que todo haya coincidido a la vez, ¿no creéis? Y creo que es esa forma de ser de Madrid el decir sí a todo lo bueno que está por venir lo que nos ha traído hasta aquí", añadió.

Luego indicó que "lo único que podemos decir desde la Comunidad de Madrid, desde el Ayuntamiento y desde todas las Administraciones que formamos parte de estas regiones es que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que esto sea un éxito y para que todo el mundo esté orgulloso de lo lejos que estamos llegando en esta región de todos".

Por último, dio las gracias "a todos aquellos" que están "volcados en cuerpo y alma con la F1 y especialmente con este GP de España". "Gracias por recordarnos que somos esa capital cultural, deportiva, la de los mejores eventos, abierta al mundo, cruce de caminos y preparada para todos los planes y los mejores proyectos. Por tanto, nos vemos en septiembre en esta fiesta del motor, la gran fiesta", sentenció Ayuso.