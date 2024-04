Domenicali responde a Verstappen y Alonso: "Si no quieres correr en la F1, no tienes que hacerlo"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, defendió este miércoles que 24 "es el número ideal de carreras" en el calendario "por ahora", respondiendo a las críticas de los pilotos, entre ellos Max Verstappen (Red Bull) y Fernando Alonso (Aston Martin), por un Mundial demasiado saturado comparado con los inicios, afirmando que "si no quieren correr, no tienen que hacerlo".

"Creo que 24 es el número ideal por ahora. La buena noticia para este año es que me he comprometido con los equipos y el promotor a anunciar el calendario mucho antes de lo habitual, para que todos estén preparados", señaló el presidente de la competición en declaraciones a Sky F1 Sports recogidas por Europa Press.

Y el italiano no perdió la oportunidad de responder a las críticas de pilotos como Verstappen y Alonso, contrarios a calendarios con tantas carreras que les "agotarán las baterías". "Creo que 24 es mejor que 12. Hablo con ellos (los pilotos), si quieres pilotar aquí, puedes hacerlo todos los días, si no quieres correr en la Fórmula 1, no tienes que hacerlo", aseveró.

"Es una cuestión de respeto hacia la afición, porque quieren verles competir. Es algo que es nuestra responsabilidad, ante todos nuestros aficionados, ante nuestros socios, ante nuestros promotores, nuestros patrocinadores y nuestros intermediarios", explicó.

Para Domenicali, los pilotos y las escuderías se deben a los seguidores del 'Gran Circo', que quieren más fines de semana de carreras para verles durante más tiempo. "Es la magia del deporte en el que vivimos porque necesitamos héroes que disfruten lo que hacen. Y seguro que lo disfrutan", concluyó.