La emotiva carta con la que Carlos Sainz empieza a despedirse de McLaren

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Carlos Sainz abandonará McLaren rumbo a Ferrari en 2021, cuando cerrará una etapa de dos años en el equipo inglés. Aunque aún faltan meses para ese cambio, el piloto ya ha empezado a despedirse de los trabajadores de Woking a través de una carta abierta que ha compartido en las redes sociales.

"Querida familia de McLaren,

Rara vez me expreso sobre un papel en blanco, pero allá voy. Todo el mundo conoce la gran historia de este equipo. No es nada nuevo. Sin embargo, hasta que no vi los coches de mis ídolos en el boulevard del MTC no entendí el sigficado de convertirme en un piloto de McLaren. Desde el primer momento sientes la responsabilidad. Teníamos un gran reto por delante y nada de tiempo que perder. Desde el día que me mudé al Reino Unido, cada miembro de esta enorme familia me hizo sentir en casa. Alguno de ellos incluso me ayudó a encontrar mi piso y a llenarlo de cosas, dando muestras del gran espíritu de equipo. Enseguida vi que todos estábamos en el mismo barco y remábamos en la misma dirección.

A pesar de un frustrante inico de temporada 2019, siempre tuve la confianza y el apoyo de todos lo que me rodeaban y sabía que solo era cuestión de tiempo que empezáramos a sumar puntos. El año pasado acabó siendo el mejor de mi carrera en la F1 y el equipo dio un gran paso adelante. Acabar cuartos en el Mundial de constructores y sextos en el de pilotos fue un gran logro, y el podio de Brasil, con todos subidos arriba, fue la guinda del pastel. Siempre he sentido el apoyo condicional de los aficionados de McLaren en cada país que hemos visitado. Sois increíbles y estoy seguro de que vamos a disfrutar juntos el resto de esta etapa. No podía estar agradecido a cada miembro de McLaren. Es un honor formar parte de su historia y todo lo que puedo decir es gracias. Ah, y Lando, has sido un gran compañero, dejémoslo en lo más alto. A pesar de que esta pandemia ha puesto en pausa nuestro gran momento, 2020 aún no ha acabado y volveremos pronto para darlo todo. Al final del año habrá despedidas, pero hasta entonces, cabezas altas y a pelear.

Un abrazo,

Carlos".