La F1 vuelve a África con un GP en Ruanda

Archivo - El logo de la F1 en el GP de España 2026. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fórmula 1 anunció este martes un acuerdo de 10 años de duración por el que se disputará el Gran Premio de África a partir de 2030 en un nuevo circuito en Ruanda, por lo que el 'Gran Circo' regresará a África 37 años después.

"La Fórmula 1 ha anunciado un acuerdo histórico de 10 años para devolver este deporte al continente africano, y está previsto que el Gran Premio de África de Fórmula 1, presentado por Visit Rwanda, se incorpore al calendario a principios de la década de 2030. Supone un hito en la historia de la F1 y supondrá el regreso de este deporte a África por primera vez desde 1993", informó la competición.

Competir en África "ha sido una ambición" desde hace "mucho tiempo" para la F1, que regresará al continente africano casi cuatro décadas después tras "años de colaboración para garantizar que se cuente con las bases adecuadas, junto con el mejor socio, para ofrecer un Gran Premio exitoso, sostenible y de talla mundial para las próximas generaciones".

"Este acuerdo a largo plazo permitirá que la primera carrera en el país tenga lugar una vez que se haya completado un nuevo circuito construido expresamente para este fin en Bugesera, en Ruanda, lo que se espera que ocurra a principios de la próxima década", agregó el comunicado.

El nuevo circuito se construirá según las normas de grado 1 de la FIA, como parte de un proyecto más amplio de desarrollo deportivo, turístico, de infraestructuras y comercial liderado por la Junta de Desarrollo de Ruanda.

Situado a unos 40 kilómetros al sur de la capital, Kigali, y junto al nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad, el circuito se diseñará para integrarse "en armonía" con el paisaje natural, aprovechando los desniveles del terreno para crear una experiencia de carrera "única y exigente". Además, más allá de los fines de semana de carrera, la F1 avanzó que el recinto servirá como destino durante todo el año, capaz de acoger eventos internacionales, conferencias y espectáculos.

Para la F1, África representa "una de las oportunidades de crecimiento más prometedoras para este deporte, con más de 100 millones de aficionados que ya lo siguen en todo el continente, y casi el 60% de los aficionados en los principales mercados del África subsahariana menores de 35 años".

"Más allá de limitarse a traer de vuelta la F1 a África, el proyecto está diseñado para dejar un legado mediante el apoyo al turismo, la atracción de inversiones, el desarrollo del talento local y la creación de nuevas oportunidades para las comunidades y las empresas", agregó la nota de prensa.

Para el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, confesó que este es "un momento histórico". "Con la incorporación de Ruanda al calendario a partir de la próxima década, nuestro deporte competirá en todos los continentes habitados, acercando el Campeonato del Mundo más que nunca a los aficionados de todo el mundo", celebró.

"África siempre ha formado parte del futuro de la Fórmula 1 y, desde el principio, estábamos decididos a volver de la manera adecuada, con el socio adecuado, un compromiso a largo plazo y una visión clara para generar un impacto significativo", destacó. "Se trata de mucho más que de acoger un GP. Juntos, podemos generar beneficios económicos y sociales duraderos, garantizando que el impacto positivo de este evento se deje sentir durante generaciones", agregó.

Por su parte, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, también resaltó que el regreso del Campeonato del Mundo a África es "un paso importante". "Ruanda ha demostrado un firme compromiso con la organización de un evento de talla mundial, y la FIA colaborará estrechamente con la FOM y nuestros socios para que este nuevo circuito se construya según los más altos estándares internacionales", avanzó.

"Este acuerdo también tiene como objetivo crear un legado duradero, inspirar a las nuevas generaciones, desarrollar el talento y abrir nuevas oportunidades para el automovilismo en toda África y más allá. Aumentar la accesibilidad es el núcleo de la misión de la FIA, y tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestro deporte siga creciendo a todos los niveles, llegando a nuevas comunidades y creando oportunidades para las personas en todos los rincones del mundo", añadió.

Finalmente, Paul Kagame, presidente de la República de Ruanda, se mostró orgulloso de acoger el GP y "de compartir este momento con más de 100 millones de aficionados de toda África, muchos de ellos jóvenes que merecen ver este deporte en su propio país y verse reflejados en él: como ingenieros, técnicos, emprendedores y, algún día, pilotos".

"Esta colaboración de 10 años es también una inversión en el futuro de Ruanda. El circuito de Bugesera, junto con el nuevo aeropuerto internacional, aportará empleo, formación, turismo y nuevas oportunidades de negocio a nuestro país y a nuestra región durante las próximas décadas, porque nuestro objetivo nunca fue un único fin de semana de carreras, sino un beneficio duradero para nuestro pueblo", zanjó.