Fernando Alonso: "He disfrutado mucho más mi segunda parte de carrera deportiva que la primera"

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin. - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso ha reconocido este jueves haber "disfrutado mucho más" la "segunda parte" de su trayectoria en la élite del automovilismo "que la primera" porque lidiaba con "muchísima presión", con "mucho estrés" y con "mucha frustración" siendo aún joven, pese a conquistar el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en 2005 y 2006.

Durante una entrevista en el programa 'Tablero Deportivo', Alonso reflexionó sobre qué decisión pasada hubiese modificado. "A tiempo pasado tienes más información o la bola de cristal para saber qué escudería escoger y estas cosas. Pero no sé, yo cambiaría a disfrutar más. Yo creo que he disfrutado mucho más mi segunda parte de carrera deportiva que mi primera parte", admitió el piloto ovetense.

"Aunque los resultados fuesen mejor en la primera parte, creo que tenía muchísima presión, mucho estrés, mucha frustración con 22 o 23 años, ¿no? Y creo que eso, si pudiese cambiarlo, lo disfrutaría más toda esa época", dijo en el programa de Radio Nacional de España (RNE). Este fin de semana, el Mundial de F1 vivirá su séptima parada en Cataluña.

Además, definió como "muy difícil" el Mundial de F1 de esta temporada con Aston Martin. "Me gustaría llegar con otras sensaciones, pero la realidad es que hemos empezado el año con el pie cambiado. Las nuevas reglas nos han hecho ver que el proyecto estaba un poco inmaduro, digamos, y que necesita un poco más de tiempo, sobre todo en la parte del motor, que hemos empezado con el pie cambiado. Y bueno, como todo en la Fórmula 1, necesita tiempo y no lo tienes porque cada dos semanas corres en un circuito nuevo. Y creo que hasta agosto, la segunda parte del año, no veremos un Aston Martin un poco más competitivo", afirmó.

"Hay que ser positivo y hay que ver las cosas buenas cuando estás en momentos malos y hay que balancear un poco cuando las cosas van demasiado bien porque está a punto de llegar algún susto. Entonces, en este momento hay que ser conscientes de la dificultad que tenemos, del proyecto, que tenemos que trabajar en él", advirtió Alonso.

"Pero eso no quita que tengas que confiar en ti y que por lo menos cuando me comparo con mi compañero de equipo, cuando voy a cualquier actividad detrás de un volante con cualquiera de los otros pilotos o amigos o lo que sea, el sentirme siempre competitivo y sentirme con ganas de conducir eso no se me ha quitado. Y entonces solo espero la oportunidad para volver a disfrutar con la afición", argumentó.

"Montmeló a partir de este año va a rotar, va a ser los años pares. Entonces en 2027 no tenemos. Y si voy a estar en el 2028 o no... no sé lo que voy a hacer el año que viene, cómo voy a pensar en el 2028. Pero voy a disfrutar de este año aún sabiendo que el resultado no va a ser el que toda la afición quiere. Quiero que sea un fin de semana bonito, que la gente disfrute y la F1 es algo que tenemos que valorar y disfrutar. Con dos Grandes Premios en España hay que estar alegres", apuntó.

Luego recordó éxitos en Montmeló. "El 2006 sobre todo fue la primera victoria en casa y lo recuerdo bien. El sábado hicimos la 'pole', habíamos clasificado con un poco menos de combustible que el Ferrari de Schumacher, así que no las tenía todas conmigo el domingo", comentó.

"Fue una noche de sábado estresante y todo un país que pensaba que, habiendo hecho la 'pole', iba a ser una carrera fácil y una victoria fácil el domingo. Entonces recuerdo ese estrés y esa alegría enorme de poder conseguir la victoria el domingo. Teníamos al rey Juan Carlos que se dio una vuelta en un Renault Megane, me acuerdo, ese mismo domingo antes de la carrera. Así que bueno, tengo esos momentos y esos 'flashes' bien marcados", explicó el piloto asturiano.

"Esos años fueron mágicos y ojalá volver a disfrutar de buenos resultados. En el 2023 tuvimos ahí un conato de volver a enchufar a todo el país con esos seis podios en las primeras ocho carreras con Aston Martin, etc. Y a ver si podemos enderezar la situación este año y poder darle una alegría a la afición", subrayó Alonso.

"Amo el deporte y el automovilismo. La primera carrera fue a los tres años; tengo 44, así que llevo 41 años detrás de un volante y llevo 25 años en la Fórmula 1. Y cuando no estoy en un fin de semana de carreras, estoy subido a un kart, estoy subido a un Fórmula 3 o estoy subido a un kartcross. Dos años sabáticos que me tomé en la Fórmula 1, hice las 500 millas de Indianápolis, 24 Horas de Le Mans, hice el París-Dakar... Así que me gusta demasiado conducir como para no disfrutarlo", recalcó.

Por último, buceó en su memoria. "Valencia 2012 creo que fue la carrera favorita de siempre y en Fórmula 1. Y fuera de la Fórmula 1, tengo que decir que las 24 Horas de Le Mans son un evento mágico. Es toda la semana, no solo el sábado y domingo, sino toda la semana está llena de tradiciones y de cosas que la hacen muy especial", concluyó.

"Me hace ilusión volver a casa, me hace ilusión, sí. Con un niño en casa, así un recién nacido, no tienes días malos; son todos días buenos. Entonces, en esta época particular, ahora que tenemos estas dificultades con el coche, la verdad es que es una buena base llegar a casa y tener un 'reset'".