Fernando Alonso: "Las prestaciones están al máximo nivel"

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) se mostró "contento" por el buen momento que atraviesa, por la "conexión" que siente con su monoplaza después del sexto puesto en la parrilla del Gran Premio de Canadá.

"Muy contento, estamos en un buen momento, de conducción y de 'feeling' con el coche. A principio de año era quizá más un reto, tenía dificultades para sentir lo que el coche necesitaba, inconsistente, era muy confuso", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

"A partir de Imola, con el nuevo paquete, hemos conseguido un poco más de conexión entre piloto y coche, puedo empujar al máximo, puedo sentir lo que necesita el coche, y llevamos cuatro Q3 seguidas. Buen momento, hay que aprovecharlo, alargarlo y confirmarlo con algún punto", añadió.

El doble campeón del mundo destacó la cuarta Q3 seguida, sin verse demasiado fuera de posición. "Hemos sido rápidos, no creo que estemos demasiado fuera de posición. Es un poco irreal pensar que vamos a acabar delante de Norris y Leclerc, en mi cabeza es como si saliera octavo. En Barcelona nos adelantó Sauber en Constructores y mañana tenemos que volver a nuestra posición", apuntó.

"No vamos a luchar por el Mundial este año, es lo de menos, pero estoy contento, las prestaciones de hoy están a un buen nivel, al máximo nivel. Quitando a Max y Russell, no creo que haya muchos pilotos que hayan hecho mejor trabajo. Es reconfortante. Cuando no estás peleando por el Mundial, por el podio, siempre hay dudas, si estás trabajando lo suficiente", añadió.

"La parte par tiene más agarre, a ver si podemos adelantar a Hamilton en la salida, y luego a partir de ahí sabemos que vamos a perder alguna posición, pero esperemos que no sean muchas. Puede haber una parada o dos, hay mucho coche de seguridad", terminó.