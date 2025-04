Fernando Alonso: "Ser undécimo es un pequeño milagro"

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que su undécimo puesto en la carrera del Gran Premio de Japón es "un pequeño milagro", ya que no son "tan rápidos como para estar en el 'Top 10' ni en el 'Top 18'", y ha afirmado que tienen "el coche más lento en las rectas".

"No somos tan rápidos para estar en el 'Top 10', casi diría en el 'Top 18', así que estar undécimo es un pequeño milagro, porque el coche se sintió regular toda la carrera, no tenía mucho agarre. Cambiamos los neumáticos para defendernos de Tsunoda para intentar estar undécimos y luego si pasa algo ya coger los puntos. Si no llego a parar en esa vuelta igual caigo al 12 el 13", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, lamentó las prestaciones de su monoplaza en las rectas. "También tenemos el coche más lento en las rectas, entonces si caigo más atrás luego tampoco puedo adelantar a nadie en la recta", indicó. "Estábamos un poco en una espiral de la que era difícil salir. Si descalifican a dos o tres pilotos ahora entramos en los puntos", manifestó.

Aún así, el asturiano se mostró satisfecho con su actuación. "Será una carrera totalmente anónima, nunca nadie va a recordar el undécimo puesto de Suzuka, pero es sin duda una de las mejores carreras en lo personal, creo que he sacado el máximo del coche y un poco más. Eso siempre te deja buen sabor de boca, pero el resultado es el que es y hay que aceptarlo", subrayó.

Por último, Alonso mostró su deseo de puntuar en el próximo Gran Premio de Japón. "En Baréin creo que será un fin de semana difícil otra vez, pero en fines de semana difíciles vamos a seguir intentándolo. Hoy casi le dimos al palo, así que no nos vamos a dar por vencidos", finalizó.