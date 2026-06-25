Ferrari quiere confirmarse como candidato real en la 'casa' de Red Bull

El piloto inglés de FIA Lewis Hamilton (Ferrari) celebra el triunfo en el GP de Barcelona-Catalunya 2026. - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fórmula 1 celebra este fin de semana el Gran Premio de Austria, octava prueba del Mundial en el Red Bull Ring, donde el inglés Lewis Hamilton, ganador del último GP en Barcelona, y el monegasco Charles Leclerc quieren confirmar el cambio de tendencia y volver a superar a unos Mercedes, con el italiano Kimi Antonelli como líder, que no quieren ceder más terreno en la 'casa' de Red Bull.

Tras el GP de Barcelona-Catalunya en Montmeló y una semana de descanso, el 'Gran Circo' recupera la marcha con algo más de picante, después del triunfo de Hamilton en el trazado catalán, demostrando que no solo Mercedes puede ganar carreras tras un inicio de Mundial fulgurante.

Antonelli ha dominado las siete primeras pruebas del calendario con cinco triunfos consecutivos entre China y Mónaco, lo que le ha permitido liderar con margen la clasificación por el título. El italiano, que no sumó en Barcelona, posee 156 puntos, 41 más que el siete veces campeón del mundo (115), que quiere dar otro mordisco a la ventaja del joven piloto en un trazado en el que ha ganado en dos ocasiones (2016 y 2020, esta última como GP de Estiria).

La victoria de Hamilton podría haber abierto un nuevo panorama en el Mundial, aunque el reto del 'Cavallino Rampante', con un Charles Leclerc que también quiere reivindicarse, es consolidarse como una alternativa real a unos Mercedes que ya no parecen tan fiables. Además, la escudería italiana montará la primera evolución de motor ADUO, para seguir de cerca a un equipo de la estrella que también lleva actualizaciones a Red Bull Ring, para que la fiabilidad no se convierta en un problema real.

Por detrás, aparecen algo rezagados McLaren y Red Bull. Nadie ha ganado más que el neerlandés Max Verstappen, con cinco triunfos, en el trazado austriaco, donde además estará arropado por un gran número de aficionados en la 'casa' de la escudería de la marca de bebidas energéticas. Así, estrenarán mejoras con el objetivo de, al menos, estar cerca del podio -no se sube aquí desde 2023-, después del abandono del año pasado y tras dos GP fuera del 'top 3'.

Mientras que los 'papaya' llegan con algo más de optimismo después de ver al inglés Lando Norris, vigente campeón y ganado en Austria en 2025, subirse al tercer cajón, aunque por todo lo que pasó alrededor, después de dos carreras lejos de la cabeza, aunque el monoplaza sigue lejos del rendimiento esperado. Mientras que el australiano Oscar Piastri, quinto en Mónaco y Barcelona y segundo en Red Bull Ring en 2024 y 2025, espera olvidar sus tres últimas pruebas también alejado del podio.

Por otro lado, el trazado austriaco no parece muy alentador para Fernando Alonso (Aston Martin). El asturiano sufrió el cuarto abandono de la temporada en Barcelona tras sumar su primer punto en Mónaco, y ahora llega al circuito en el que más GP ha corrido (13) sin subirse al podio, con dos quintos puestos (2014 y 2023) como mejor resultado. Lo más probable, es que la escudería inglesa siga en el pozo, ya que parece que Hungría marcará un punto de inflexión.

Todo lo contrario que para Carlos Sainz, que ha puntuado en ocho de las nueve ocasiones en las que ha visto la línea de meta en Red Bull Ring, incluido un podio (3º en 2024). Tanto el madrileño como el tailandés Alex Albon quieren resultados, pero el coche no da para más, al menos de momento, y en Barcelona no puntuaron ninguno de los dos por tercera vez en 2026. Provocando un estancamiento en la zona media-baja, ya que Alpine y Racing Bulls se escapan en la tabla con 57 y 41 puntos, respectivamente.

El fin de semana estará marcado por el calor. Y es que la FIA ha declarado la alerta por altas temperaturas durante la celebración del Gran Premio, ya que está previsto que se superen los 31ºC. Así, la gestión de neumáticos y energía serán claves en un trazado corto y rápido, con protagonismo para sus curvas a derechas.

--HORARIOS GRAN PREMIO DE AUSTRIA DE FÓRMULA 1:

-Viernes 26 de junio.

Entrenamientos Libres 1 13.30.

Entrenamientos Libres 2 17.00.

-Sábado 27.

Entrenamientos Libres 3 12.30.

Calificación 16.00.

-Domingo 28.

Carrera 15.00.