La FIA activa la alerta por calor intenso para el GP de Estados Unidos

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren), con el chaleco refrigerante en el GP de Singapur 2025 de F1. - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

BERLÍN, 16 Oct. (dpa/EP) -

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) emitió este jueves un aviso de peligro por calor para el Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana al entender que se superarán los 31ºC que marcan el umbral de ese riesgo por altas temperaturas, como ya ocurrió hace dos semanas en Singapur.

Se espera que la temperatura en el Circuito de las Américas de Austin alcance los 34 grados centígrados durante la carrera al Sprint del sábado, lo que superaría el umbral de 31 grados centígrados que marca ese riesgo por calor en la normativa.

Los coches irán equipados con componentes adicionales, como una bomba, tuberías y un depósito térmico, y el líquido frío generado por el sistema se suministrará a los pilotos a través de un chaleco especial ignífugo provisto de varios tubos.

En la actualidad, los pilotos pueden elegir si llevan o no el chaleco, pero los coches deben estar equipados con los componentes para garantizar la igualdad de condiciones. Tras situaciones como esta, se plantea que el chaleco pueda ser obligatorio a partir de la próxima temporada, algo a lo que se opone el neerlandés Max Verstappen.

"Solo creo que debería ser una opción, que puedas elegir por ti mismo si quieres llevarlo o no. Después de 15 ó 20 minutos el chaleco también se calienta mucho. Así que no ayuda en absoluto. Al final se trata de tu propia seguridad y de cómo te sientes al respecto. No creo que deban hacerlo obligatorio en absoluto", dijo el piloto de Red Bull.