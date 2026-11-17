Archivo - El coche de aston Martin en el GP de Hungría de F1 en 2026. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de pista e ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, defendió que la "prioridad" del fabricante japonés para el gran Premio de Las Vegas de este fin de semana es tener un fin de semana "sólido" y "poner en marcha las medidas de fiabilidad en lo que respecta al ERS", tras el abandono del canadiense Lance Stroll en Brasil.

"Este fin de semana nos enfrentaremos a las condiciones más frías de toda la temporada. Por lo tanto, será importante mantener la unidad de potencia dentro del rango de temperatura de funcionamiento adecuado", señaló Orihara en una publicación de la marca nipona en la red social 'X'.

Después de retirar los monoplazas de Stroll y Fernando Alonso en México y el abandono del canadiense también en Brasil, Honda aseguró que su "prioridad es poner en marcha las medidas de fiabilidad en lo que respecta al ERS" y "tener un fin de semana de carrera sólido". "Después, por supuesto, se tratará de sacar el máximo partido a nuestro paquete de unidad de potencia", agregó antes de afrontar Las Vegas, donde no puntúan desde 2023.