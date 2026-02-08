James Vowles (Williams): "No estamos para luchar por el campeonato, pero estamos invirtiendo"

Archivo - James Vowles, director del equipo Williams - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de Williams, James Vowles, ha reconocido que "no" están "al nivel para luchar" por el Mundial de Fórmula 1 de 2026, pero está convencido del "éxito" a largo plazo gracias a "las inversiones de este año", además de asegurar que tomarán "el año pasado como punto de partida" para "avanzar".

"No estamos al nivel de luchar por el campeonato, pero estamos llevando todo en la dirección correcta. Siempre habrá inversión a largo plazo, y no me canso de repetirlo. Por eso 2025 -cuando Williams terminó quinto en la general- fue un éxito, fue la inversión de 2023. Y por eso nuestro futuro será exitoso, por las inversiones de este año", declaró en una entrevista a los medios oficiales de la Fórmula 1.

Además, cree que el "límite de costes" les obliga a priorizar. "Te obliga a preguntarte: ¿prefieres centrarte en la próxima carrera o en una actualización? ¿O prefieres centrarte en las ventajas que se pueden aplicar a lo largo de los próximos tres años? No es una decisión tan fácil como parece al principio, pero, hasta ese momento, la decisión de no correr en Barcelona es la de proteger nuestra estrategia de actualizaciones a lo largo del año", indicó sobre la ausencia del equipo del 'shakedown' de Barcelona.

Por otra parte, Vowles explicó que espera "tomar el año pasado como punto de partida" y "avanzar a partir de ahí". "Queremos impulsar cada aspecto del equipo, incluyendo la capacidad de simulación, la aerodinámica, la construcción y el diseño del coche, el flujo de actualizaciones, etc.", enumeró.

"Estamos traspasando los límites, y muchas de esas métricas son invisibles. Algunas se traducen en rendimiento en pista, pero debemos asegurarnos de que lo que hicimos el mes pasado no sea aceptable para lo que haremos el próximo mes. Lo que hicimos el año pasado es una buena base y necesitamos crecer a partir de ahí", añadió.

Williams pudo completar su primer 'shakedown' con el FW48 la semana pasada en Silverstone, con el español Carlos Sainz y el tailandés Alex Albon probando el coche antes del test de Baréin. "No me preocupa cómo continuará el coche a partir de ahora. Aunque suene extraño, como equipo necesitamos afrontar este tipo de situaciones. Ojalá no fuera tan extremo, pero debemos hacerlo para asegurarnos de eliminar por completo cualquier aspecto de nuestro negocio que no esté a la altura ni se ajuste al propósito, y aprender de ello rápidamente, y lo estamos haciendo", apuntó.

"Lo que he visto es que los pilotos, la directiva y el equipo se han unido para superar esto. Mientras nos preparamos para Baréin, hemos estado revisando qué podemos hacer ahora mismo para asegurarnos de implementar cambios que nos lleven por el buen camino", finalizó.