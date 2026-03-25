Madring completará el asfaltado de la parcela de Valdebebas durante "esta semana y la próxima"

La curva peraltada 'La Monumental' del trazado de Madring en Madrid. - MADRING

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El circuito de Madring, que albergará el Gran Premio de España de Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre, confirmó este miércoles que el asfaltado de la parcela de Valdebebas se completará "durante esta semana y la próxima", después de asfaltar la curva peraltada 'La Monumental', al mismo tiempo que afirmaron que la construcción de los 'boxes' de los equipos sigue el plan establecido.

"Los avances de Madring continúan en todas sus fases. El asfaltado del resto del trazado en la parcela de Valdebebas se llevará a cabo durante esta semana y la próxima, y está previsto que la segunda capa de firme, la intermedia, se ejecute en abril", informaron desde el circuito en un comunicado.

Además, avanzaron que las estructuras de los futuros garajes de los equipos "ya se aprecian desde el exterior del 'Pit Building' que marcha a buen ritmo", cuando restan 172 días para la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1.

'La Monumental', la curva más icónica del trazado Madring, ya empieza a mostrar su fisonomía definitiva y desde Madring informaron este martes que ya fue asfaltada con más de 1.800 metros cúbicos de mezcla asfáltica, con Eiffage Construcción, la constructora contratada en UTE por Ifema Madrid para el circuito.

Esos 1.800 metros cúbicos, que equivalen a cubrir con 25 centímetros de altura todo el césped del Santiago Bernabéu, salieron de la planta de Vicálvaro de Eiffage Construcción, donde se obtuvo una mezcla que permitió rebajar en 2 centímetros (de 10 a 8 cm) la capa que se ha volcado sobre el trazado de la curva, lo que ha permitido reducir en un 20% el consumo de materiales, y, por tanto, las emisiones de CO2, según un comunicado.

En este asfaltado participaron más de 80 personas de forma directa e indirecta, con un equipo de extendido que superó los 35 técnicos, apoyados por decenas de camiones y maquinaria especializada. La ejecución se llevó a cabo con dos extendedoras de última generación para garantizar la precisión en un trazado de características tan singulares.

'La Monumental', la curva 12 del trazado, tendrá una longitud de 620 metros y contará con inclinaciones laterales que oscilan entre el 18% y el 25% en su punto más extremo. Solo el trazado neerlandés de Zandvoort cuenta con curvas peraltadas en el calendario de la F1.