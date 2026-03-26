Mercedes defiende superioridad y Aston Martin combate las vibraciones en casa de Honda

La noria del Circuito de Suzuka (Japón). - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo Mercedes llega al Gran Premio de Japón, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1 en el Circuito de Suzuka, como el gran favorito a extender su dominio inicial en el Mundial, con Ferrari y McLaren empeñados a darle la vuelta, Red Bull todavía lejos y Aston Martin combatiendo las vibraciones del motor Honda, que espera mejoras en 'casa', mientras Williams no espera un GP cómodo.

Después de dos semanas de descanso, el 'Gran Circo' aterriza en el mítico circuito de Suzuka, uno de los más técnicos del calendario, con 5,8 km y 18 curvas, algunas famosas como la 130 R o el Triángulo de Casio. Y el panorama no parece que será muy distinto a lo vivido en Australia y China, donde Mercedes dominó sin demasiados obstáculos. Dos dobletes, primero con triunfo del inglés George Russell y en Shanghái, del italiano Kimi Antonelli, que estrenaba su casillero con 19 años --el segundo más joven en lograrlo por detrás del neerlandés Max Verstappen, con 18--.

Aunque los de la marca de la estrella han estado envueltos en polémica desde China por el movimiento de su alerón delantero, aunque las flechas plateadas explicaron que era por un error de cálculo, un argumento que compró la FIA, pese a las quejas del resto de equipos. Porque Ferrari y McLaren siguen intentando acercarse a los superiores Mercedes.

El 'Cavallino Rampante' se subió al tercer cajón del podio en las dos primeras carreras, con los terceros puestos del monegasco Charles Leclerc y del inglés Lewis Hamilton, que en Japón presume de cinco victorias, solo superado por el alemán Michael Schumacher. Su compañero solo se ha subido en una ocasión al cajón en Suzuka, aunque esta temporada esperan ambos Ferrari ser más competitivos y continuar sin problemas de fiabilidad.

Y es que esto es lo que más preocupa al australiano Oscar Piastri, que todavía no ha podido acabar ni una sola carrera. Porque en Australia chocó en la vuelta de calentamiento, y en China tuvo problemas electrónicos, los mismo que su compañero, el vigente campeón Lando Norris, que tampoco pudo ni siquiera comenzar la carrera del domingo. Dos ceros que pueden ser preocupantes si arrastran este mal fin de semana a Japón.

Mucho peor lo está pasando Red Bull, con claros problemas de peso e incapaces de dar con la tecla, para hartazgo de un Verstappen que fue sexto en Albert Park a casi un minuto de la cabeza y que no terminó en Shanghái. Sin embargo, se puede mirar en el espejo del 2025, cuando firmó una sensacional última vuelta de calificación para hacerse con la 'pole' y venciendo el domingo aguantando a los dos McLaren.

Pero la situación más difícil es la de Fernando Alonso y Aston Martin. El asturiano, con un triunfo en Suzuka en 2006, llegó más tarde por asuntos familiares, mientras en Silverstone siguen dando vueltas para mejorar un monoplaza que no ha terminado ni una carrera. Siguen a tres segundos de la cabeza y con vibraciones del motor Honda, que este fin de semana corre en 'casa', por lo que se esperan novedades positivas.

Con esta situación, el objetivo de los bólidos verdes es terminar la carrera y no sufrir ningún incoveniente de fiabilidad. Tampoco andan mucho mejor en Williams, con un coche pesado y poco ágil, aunque vienen con optimismo tras los dos puntos de Carlos Sainz en China.

--HORARIOS GRAN PREMIO DE JAPÓN DE FÓRMULA 1 2026:

-Viernes 27 de marzo.

Entrenamientos Libres 1 03.00.

Entrenamientos Libres 2 07.00.

-Sábado 28.

Entrenamientos Libres 3 03.00.

Calificación07.00.

-Domingo 29.

Carrera 07.00.