Norris y Aston Martin buscan seguir su 'modo remontada' en Zandvoort

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico Lando Norris (McLaren) buscará seguir recortando puntos a su compañero de equipo y líder del Mundial de Fórmula 1, el australiano Oscar Piastri (McLaren), del que lo separan nueve unidades, en el GP de Países Bajos, decimoquinta prueba del calendario mundial, que se disputa en el circuito de Zandvoort este fin de semana, mientras que Aston Martin quiere confirmar el paso adelante dado en Hungría.

Tras superar el parón estival, sólo 10 Grandes Premios restan para el final de la temporada 2025 de Fórmula 1, y el campeonato de pilotos sigue en un puño. El dominio de McLaren durante toda la temporada ha propiciado que en esta lucha sean dos compañeros de equipo los protagonistas: Oscar Piastri y Lando Norris. Ambos llegan a Zandvoort separados únicamente por nueve puntos y la carrera neerlandesa será el primero de los 10 duelos que decidirán el nuevo campeón.

Una batalla en la que el británico viene recortando terreno en las últimas cuatro carreras, en las que ha conseguido tres victorias y un segundo puesto. Además, llega a un circuito en el que ganó el año pasado y en el que también consiguió la segunda posición en la temporada 2023.

Por su parte, los resultados de Piastri, que buscará este fin de semana su primer podio en Países Bajos, también han sido buenos, con tres segundos puestos y un triunfo. Cuatro Grandes Premios --Austria, Gran Bretaña, Bélgica y Hungría-- en los que los coches papaya han monopolizado las dos primeras posiciones, por lo que será muy difícil que algún piloto se cuele entre los dos mejores pilotos del campeonato este fin de semana.

Pese a ello, el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), intentará aprovechar la motivación extra que supone correr en casa para poner en jaque a los McLaren. De hecho, ya lo hizo el curso pasado con Norris, con un coche bastante inferior al del británico. Y es que, si hay un circuito en el que 'Mad Max' es peligroso, ese es Zandvoort ya que desde que el 'Gran Circo' volviera a tierras neerlandesas en 2021, se ha hecho con tres triunfos y un segundo puesto, consiguiendo, además, tres 'poles'.

Más allá del piloto local, otra de las amenazas para los McLaren será Ferrari, que quiere dar un paso adelante tras un GP de Hungría en el que el monegasco Charles Leclerc consiguió hacerse con la 'pole'. La 'Scuderia', que sigue esperando la mejor versión de Lewis Halmilton, más animado tras acabar hundido en Hungaroring, ha subido al podio en dos de los últimos cuatro Grandes Premios, y en territorio neerlandés deberían consolidarse como el segundo equipo más fuerte.

Por su parte, los Aston Martin serán foco de muchas miradas durante el fin de semana, ya que Zandvoort podría ser la confirmación del paso adelante dado en Hungría, donde Fernando Alonso consiguió su mejor posición del año (5º). Y es que este trazado parece adaptarse bien al AMR25, por lo que el equipo británico podría estar luchando por ser el tercer o cuarto mejor coche con los Mercedes y los Red Bull.

Menos esperanzador parece el Gran Premio para Carlos Sainz y su Williams. El piloto madrileño no puntúa desde hace cinco carreras, cuando fue 10º en el GP de Canadá, en la que es su peor racha desde el año 2016, cuando estaba a los mandos de un Toro Rosso. Así, su principal objetivo será recuperar confianza, competitividad y tratar acabar por delante de su compañero de equipo, Alex Albon, algo que, al menos, ya consiguió en la discreta carrera de Hungaroring.

--HORARIOS GP DE PAÍSES BAJOS DE FÓRMULA 1.

VIERNES 29.

Libres 1: 12.30 horas.

Libres 2: 16.00 horas.

SÁBADO 30.

Libres 3: 11.30 horas.

Clasificación: 15.00 horas.

DOMINGO 31.

Carrera: 15.00 horas.