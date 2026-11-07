Norris logra una 'pole' acuática en São Paulo y Alonso saldrá octavo

Fernando Alonso, durante una carrera. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) ha conseguido este sábado la 'pole position' del Gran Premio de São Paulo (Brasil), vigésima parada del Campeonato del Mundo, por delante de su compatriota George Russell (Mercedes), mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) han ocupado respectivamente los puestos octavo y decimoquinto de la parrilla.

En el Autódromo José Carlos Pace, todo lo alteró una intensa lluvia que provocó falta de visibilidad y condiciones muy peligrosas sobre el asfalto, quedando suspendida la Q1 cuando aún había 15:37 por gastar en el reloj. Entonces el parón de actividad fue largo, a lo que contestaron los pilotos con paciencia en sus garajes junto a mecánicos y asistentes.

Cuando al fin regresó la acción a Interlagos después de tantísimo rato, Alonso llegó a ir líder tras una vuelta en 1:36.930 y no tardó en verse el primer accidente; fue del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), cribado junto al argentino Franco Colapinto (Alpine), el francés Pierre Gasly (Alpine), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac) y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

El debutante brasileño Rafael Câmara (Haas), pese al fervor de las gradas, avanzó a la Q2 con su coche deteriorado por delante y se quedó sin entrar en luchas mientras Russell apretaba con su 1:29.285 en una fugaz etapa de calma en las nubes. Y sin embargo, el protagonismo fue de nuevo para Câmara, que provocó bandera roja con un posterior accidente.

Las sorpresas se fueron acumulando tras ver al inglés Lewis Hamilton (Ferrari), al australiano Oscar Piastri (McLaren), al también inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls), a Carlos Sainz y sobre todo al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) siendo cribados en esa Q2, a la par que Alonso lograba entrar en Q3 por primera vez en esta aciaga temporada para él.

La lluvia arreció y esa tercera tanda se decidió en el primer intento de vuelta lanzada, con el que un 1:30.311 sirvió al asturiano para atar el noveno lugar de la tabla de registros y asegurarse la octava plaza de cara al inicio de la carrera dominical, debido a una sanción de varios puestos que arrastra el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Por delante, el puesto puntero fue finalmente para Norris tras una vuelta en 1:27.470, quedándose Russell a 0.204 de distancia; pero eso no le servirá para empezar el Gran Premio desde la segunda posición porque igualmente tiene una sanción que cumplir, beneficiando de rebote al flamante campeón del mundo, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).