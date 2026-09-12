Norris triunfa con la primera 'pole' de Madring por 11 milésimas

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) se adjudicó la primera 'pole position' del Tag Heuer Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Madring, superando al italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), en una 'qualy' para olvidar para los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), que saldrán decimoséptimo y vigésimo, respectivamente.

Solo 11 milésimas le otorgaron el privilegio y la oportunidad a Norris de partir desde la primera casilla de la parrilla, como ya ocurrió este año en Hungría y Zandvoort, dos Grandes Premios en los que terminó imponiéndose también el domingo. Y es que esta 'pole' en Madrid es de un valor importante para la carrera, dadas las condiciones del nuevo circuito madrileño.

Es la decimonovena ocasión que el vigente campeón del mundo se hace con la 'pole' de un GP, y en esta ocasión contra todo pronóstico, ya que en ninguna de las tres sesiones de libres parecía tener ritmo para ello. El inglés superó con una vuelta excepcional a Antonelli, que era favorito, y a un Verstappen que saldrá tercero y apunta a dar guerra el domingo.

Los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc serán cuarto y quinto, respectivamente; mientras que George Russell (Mercedes) se quedó el sexto mejor tiempo a tres décimas de Norris; y Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Red Bull), Franco Colapinto (Alpine) y Arvid Lindblad (Racing Bulls) completaron el 'top 10'. La cruz, el día para olvidar de los españoles, con Sainz y Alonso fuera a las primeras de cambio.

En la Q1, Antonelli se quitó el problema rápido y se puso el primero con un 1:33.566, ocho décimas mejor que su compañero de equipo, George Russell, y por delante de Max Verstappen, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, pero estos con neumático medio. Gabriel Bortoleto también hizo un buen tiempo y se coló entre los favoritos en el primer intento, mientras Lando Norris cometía un error en la última sección y se quedaba a dos décimas de la primera línea.

En el ecuador de esta primera criba, Antonelli tuvo un susto en la 'maldita' curva 17, obligado a bloquear, y los Red Bull se colocaron en lo más alto de la tabla de tiempos, con Liam Lawson liderando (1:33.316), seguidos de los Ferrari, en un toque de atención a los de la estrella.

Russell, toque con el muro mediante en la penúltima curva, salvó la papeleta; Antonelli se guardó para el final una gran vuelta; y cayeron eliminados los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso en esta Q1, decimoséptimo y decimoctavo, respectivamente, acompañando a los Cadillac de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, y a Lance Stroll (Aston Martin) y Ollie Bearman (Haas), que no salieron a correr en esta 'qualy'.

Sin embargo, el piloto madrileño partirá desde la vigésimas casilla de la parrilla en la carrera de este domingo en Madring, después de recibir una sanción de tres posiciones por bloquear una vuelta rápida a Valtteri Bottas durante la calificación.

También en la Q2, Antonelli fue el primero en tirar para hacer un 1:32.603, dejando a dos décimas a Russell, mientras Leclerc y Hamilton los escoltaban a cuatro y cinco décimas, respectivamente. Pero no fue suficiente ese ritmo de los Ferrari, que vieron minutos después cómo Verstappen registraba el mejor crono (1:32.557) y Norris y Lawson se ponían por detrás de los mercedes.

Franco Colapinto (Alpine) estuvo a punto de perder el coche en el corazón de 'La Monumental' y no fue capaz de lograr una vuelta cronometrada, aunque sí lo hizo después, para colarse octavo a la codiciada Q3, metiéndole seis décimas a su compañero, Pierre Gasly.

El otro puesto de privilegio libre que dejaban los ocho pilotos de los cuatro equipos favoritos, que no fallaron, fue para Arvid Lindblad (Racing Bulls), que saldrá décimo. Así, los eliminados fueron los Audi de Nico Hülkenberg y Bortoleto, undécimo y decimosegundo; Esteban Ocon (Haas), decimotercero; Gasly, decimocuarto; Yuki Tsunoda (Racing Bulls), decimoquinto; y Alex Albon (Williams), decimosexto.

Llegó el momento clave y ahí comenzó brillando Hamilton, con un imponente 1:32.079 para batir a los dos Mercedes, a su compañero Leclerc y a un Verstappen que iba para 'pole' y arruinó su primer intento en un mal último sector. Los McLaren seguían lejos, y Colapinto y Lindblad se disputaban el noveno y décimo puesto.

Para la vuelta definitiva, fue el neerlandés el que más apuró el crono para salir del garaje y obtener algo de ventaja en la pista. Aunque no le sirvió, porque Norris tenía un as guardado en la manga y completó una vuelta extraordinaria para sumar su tercera 'pole' de la temporada y dar meter algo de presión al dominante Antonelli, que tendrá que apretar al inglés para también ganar en Madrid.