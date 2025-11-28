Piastri atrapa la 'pole' para la Sprint en Catar y Verstappen daña su quilla

Oscar Piastri, durante una carrera. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) ha logrado este viernes por delante del inglés George Russell (Mercedes) la 'pole position' para la carrera Sprint del Gran Premio de Catar, vigesimotercera y penúltima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) han sido respectivamente cuarto y octavo.

En el Circuito Internacional de Losail, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) lideró pronto la SQ1 gracias a una vuelta en 1:21.494, seguido por este orden del inglés Lando Norris (McLaren), de Piastri y de Alonso, quienes respectivamente le dieron el relevo en lo alto de la tabla de tiempos (1:21.398, 1:21.286 y 1:21.276).

Sin embargo, el vigente campeón del mundo recuperó la cúspide con un tiempo de 1:21.172, mientras que por abajo en la clasificación quedaron cribados el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y los coches Alpine del francés Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto.

En la SQ2, Norris prolongó su buen ritmo con un registro de 1:20.956 y que mejoró el de Piastri por 0.049 y el de Verstappen por 0.080. Quedaron eliminados el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), el inglés Oliver Bearman (Haas), el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y el también francés Esteban Ocon (Haas).

De cara a la SQ3, todos con neumáticos blandos en vez de medios, los bólidos Mercedes de Russell y del italiano Kimi Antonelli tomaron la delantera con sus primeras vueltas lanzadas. Entonces se pusieron serios dos de los tres candidatos el título, ya que Piastri rodó en 1:20.241 y su compañero de escudería papaya se le quedó a 0.044.

Por su parte, Verstappen había abortado el primer intento lanzado tras salirse en la curva nº4 y dañar la quilla de su coche. Para el siguiente y último intento, 'Mad Max' no mejoró lo suficiente y su 1:20.528 le valió para ocupar la sexta posición justo por debajo de su compañero, el japonés Yuki Tsunoda (5º, 1:20.519) y de un Alonso muy destacado (1:20.450).

Sin Verstappen metido en la 'pomada', Piastri se puso fino para agarrar la 'pole' gracias a un tiempo de 1:20.055, arrebatándosela en el desenlace a Russell (+0.032); mientras tanto, Norris completó el 'podio' para la carrera corta sabatina, a tenor de un registro de 1:20.285.