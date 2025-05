Piastri y Norris pugnan en lo más alto entre el glamur de Miami

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) quiere seguir en lo más alto como líder el Mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami, sexta prueba del calendario en el Autódromo Internacional junto al Hard Rock Stadium, que regresa con formato Sprint y donde la escudería 'papaya' pondrá de nuevo a prueba su superioridad, ante los aspirantes Red Bull, Mercedes y Ferrari.

El 'Gran Circo', después de dos semanas de parón, regresa al circuito en el que se consagró el británico Lando Norris (McLaren), logrando su primer triunfo en el Mundial y empezando a cuestionar la hegemonía de un Max Verstappen (Red Bull) que ya sintió entonces que McLaren iba en serio. Desde entonces, 'Lando One Win' no ha parado de crecer, aunque en la actualidad su mayor rival no es el neerlandés, sino su propio compañero.

Piastri conquistó el pasado 20 de abril el GP de Arabia Saudí y se hizo con el liderato del Mundial de Fórmula 1, por delante de Verstappen y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Una gran salida catapultó al australiano, que apenas tuvo fisuras para lograr la tercera victoria de su palmarés, segunda seguida tras Baréin. Ahora, es líder del Mundial con 99 puntos, por delante de un Norris (89) que no tuvo su mejor fin de semana en Yeda y acabó cuarto, y del neerlandés, tercero con 87.

El inglés parece acusar el ruido a su alrededor y tiene en sí mismo a su mayor rival, mientras Piastri rinde y demuestra más firmeza que sus contrincantes, y ahora en Miami tiene otra oportunidad para ampliar su renta. Verstappen, ganador en Miami en 2022 y 2023, sigue empeñado en dar guerra y no acabó en Yeda demasiado lejos de los McLaren, aunque el Red Bull no acompaña.

La parrilla afronta un fin de semana lleno de glamur, en un Gran Premio con mucha personalidad y que exprime a los pilotos. Además, será el segundo evento con carrera al Sprint, donde Ferrari quiere repetir éxito, como en China, trazado en el que reinó el inglés Lewis Hamilton en la carrera 'corta'. Sin embargo, no han sabido darles continuidad en el Mundial, y el trazado por el Hard Rock Stadium no se parece en casi nada al de Shanghái.

Por ello, la batalla de Leclerc y Hamilton será competir por ser el mejor detrás de los McLaren y, principalmente, con Mercedes, que busca redimirse de su gris fin de semana en Yeda. George Russell, cuarto del Mundial con 73 puntos, terminó quinto en Arabia, por delante de su compañero, el italiano Kimi Andrea Antonelli.

El madrileño Carlos Sainz (Williams) llega a Miami, donde suma un tercer puesto y dos quintos, después de sumar en Yeda sus primeros puntos con un octavo lugar, y sigue trabajando en su evolución del FW47. Mientras que Fernando Alonso y Aston Martin no tienen previsto mejorar en la primera parada en Estados Unidos de la F1 esta temporada.

La parrilla se enfrentará a un fluido y rápido trazado que no es muy del gusto de los pilotos, con algo más de 5,4 kilómetros y 19 curvas. Las condiciones serán cambiantes, ya que podría llover el sábado y el domingo, aunque las temperaturas rozarán los 30º.

--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE MIAMI 2025 DE FÓRMULA 1:

-Viernes 2 de mayo.

Entrenamientos Libres 1 18.30.

Calificación Sprint 22.30.

-Sábado 3.

Carrera Sprint 18.00.

Calificación 22.00.

-Domingo 4.

Carrera 22.00.