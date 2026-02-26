Pininfarina diseñará el trofeo del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madring

Trofeo diseñado por Pininfarina para el GP de España de Fórmula 1 en Madrid. - MADRING

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La propuesta 'Monumental', diseñada por el estudio italiano Pininfarina e inspirada en la curva 'Monumental', la peraltada más larga del calendario y llamada a ser el mayor icono del circuito Madring, ha sido seleccionada como el trofeo oficial del Gran Premio de España de Fórmula 1, que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre.

El diseño ganador fue anunciado este jueves por Carlos Sainz, piloto bicampeón del Mundial de rallies, durante una ceremonia celebrada en el Palacio de Cibeles y donde estuvieron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos; y representantes del deporte, la cultura y la industria.

De los Mozos definió este evento como "un paso más" hacia ese Gran Premio en Madrid después de 45 años sin haberlo acogido. "No voy a hablarles de las obras del circuito, que podría hablarles, ya que cerca del 40% el circuito está ya asfaltado a falta de una última capa. Y también les podría decir que ya hemos vendido 80.000 entradas", afirmó.

"Quiero dar las gracias al jurado por habernos ayudado a tomar esta decisión de elegir esta obra de arte que nos va a representar en este Gran Premio. Porque arte y deporte van unidos en este mensaje desde Madrid. Nuestra ciudad, nuestra autonomía, nuestro país. Porque arte es cultura, es tradición. Pero arte también es diseño y modernidad", dijo.

"Sé que el jurado ha tenido una difícil elección. Por lo tanto, las aproximaciones han sido diversas, atractivas y con diferentes perspectivas, que es lo que nos ha llevado a organizar este Gran Premio, las diferentes perspectivas. Quiero darle las gracias a todos ustedes y quiero verles el próximo 13 de septiembre", emplazó a los presentes.

'REGNATRIX AUREA' Y 'ASCENT' ERAN LAS OTRAS DOS FINALISTAS

La candidatura de Pininfarina se impuso a las otras dos finalistas: 'Regnatrix Aurea', de la artista madrileña Sandra Val, y 'Ascent', de la también madrileña Laura Talaya. Las tres habían sido elegidas tras una primera fase de deliberación por su calidad conceptual y su capacidad para representar el carácter del nuevo GP y de la cultura madrileña.

El jurado, compuesto por el ya mencionado Carlos Sainz; el director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana; Louise Young, Chief Race Promoters Officer de Formula 1; Gonzalo Cabrera, director de Cultura y Educación de Ifema Madrid; y la arquitecta y diseñadora Teresa Sapey; afrontó una deliberación exigente por el alto nivel de las propuestas.

Según informó la organización en su nota, "fueron determinantes" para que ganase 'Monumental' su "sobriedad formal" y también "la elegancia de líneas y el carácter icónico de la firma italiana", resultando elegida esa opción "como símbolo de esta nueva etapa" del 'Gran Circo'.

Sainz alabó que el diseño parta de una firma reconocida en la F1. "Demuestra la magnitud de este proyecto. El trofeo 'Monumental' no va a ser solo un objeto, será el símbolo que levantará el ganador de la carrera en 2026 y hablará de la curva más icónica de Madring, pero también de la manera de entender la victoria en nuestra ciudad. Por eso tenía que estar a la altura de Madrid y de la F1 y creo que este trofeo cumple con creces", indicó el piloto al respecto de Pinifarina.

El diseño de la pieza toma como punto de partida el trazado completo del circuito, que se estira y moldea hasta convertirse en la curva 'Monumental', transformando la pista en un gesto escultórico. "Captura la tensión, y la precisión del pilotaje, generando un juego de superficies y reflejos que transmite sensación de movimiento, incluso en reposo. Un detalle en rojo carmesí con el trazado de Madring recorre su contorno", subrayaron los organizadores en su comunicado de prensa.

"Diseñar un trofeo significa diseñar un símbolo, no solo del deporte, sino también de las personas y del país que lo acoge. En Pininfarina traducimos estos valores en una forma evocadora capaz de transmitir la adrenalina y la emoción que sienten tanto quienes pilotan como quienes viven la carrera desde fuera", señalaron desde el estudio vencedor.

Fundado en 1930 en Turín por Battista 'Pinin' Farina, Pininfarina es uno de los estudios de diseño más reconocidos del mundo, con bagaje en la industria automovilística gracias a marcas como Ferrari, Alfa Romeo y Maserati. En la F1, la firma ha diseñado los trofeos oficiales de los Grandes Premios de Catar y Azerbaiyán, así como los de Japón y Estados Unidos en 2023 y los de China y Brasil en 2024 colaborando con Lenovo.

"El trofeo 'Monumental' marca el inicio de una nueva etapa para el circuito Madring y convierte el trazado en materia tangible: un símbolo de velocidad, ambición y de la emoción de lograr la primera victoria en una nueva pista destinada a formar parte estable del calendario de la F1", concluyeron desde la organización del nuevo GP de España.